Entwicklung verpasst: Real wirkt wie aus der Zeit gefallen

Wiederholt wurden die Kunden für dumm verkauft.

„Der Real-Markt in Remscheid steht nicht vor der Schließung“, hatte die Real GmbH zum Beispiel im Oktober vergangenen Jahres auf Anfrage des RGA wissen lassen. Dabei pfiffen die Spatzen das bevorstehende Ende des Marktes bereits von den Dächern des Allee-Centers.

Der Hintergrund: Die Supermarktkette Real ist Teil des Handelskonzerns Metro. Das Tochterunternehmen erweist sich jedoch bereits seit Jahren als große Belastung und hinterließ auch im Geschäftsjahr 2018/2019 unter dem Strich tiefrote Zahlen bei dem Düsseldorfer Handelsriesen. Insgesamt musste der Konzern einen Verlust von 126 Millionen Euro ausweisen. Hauptgrund dafür waren Abschreibungen in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro bei der Supermarkttochter.

Das bekamen auch die 96 Beschäftigten des Marktes im Untergeschoss des Allee-Centers zu spüren. Sie mussten dabei zusehen, wie seit Jahren nicht mehr in ihr Geschäft investiert wurde und die Entwicklung im Einzelhandel ohne sie vonstattenging.

Die bestand unter anderem in einer zunehmenden Trennung der Sortimente in Food- und Nonfood-Bereiche. Neue Handelsketten wie Action drangen in den Markt für Haushaltwaren, Körperpflege, Spielzeug etc. vor. Moderne Lebensmittelmärkte und selbst Discounter wie Aldi richteten ihr Warenangebot stärker auf eine Käuferschicht mit gestiegenen Ansprüchen an die Produkte und ihre Präsentation aus und hefteten sich dabei zugleich ein Siegel von Ökologie, Frische und Modernität an. Dagegen wirkte der Real im Center bald wie aus der Zeit gefallen.

Hier sind die Ursachen für den Niedergang zu suchen. Nicht in der „schwierige wirtschaftliche Lage des Standortes“, den das Unternehmen ernsthaft als Grund für die Aufgabe anführt.

Fakt ist: Real hat kein Remscheid-Problem, sondern Remscheid hat ein Real-Problem.

Das sollte sich 2020 lösen lassen. Denn zum einen wird in der Innenstadt ein moderner Frischemarkt von vielen Bürgern seit Jahren vermisst. Und zum anderen funktioniert die Kombination aus Einkaufscenter und Lebensmittelgeschäft in anderen Städten sehr wohl. Zum Beispiel im Stern-Center in Lüdenscheid. Allerdings handelt es sich bei dem Geschäft im Erdgeschoss eben nicht mehr um einen Supermarkt aus den 80er Jahren.

Ein modernes Geschäft, das seine Lebensmittel und Frischeprodukte auf verkleinerter Grundfläche in einem ansprechenden Ambiente feilbietet, wird auch im Allee-Center seine Kunden finden. Das wissen auch die großen Ketten. Die Aussichten sind deshalb gut, dass die Remscheider ihrem alten, sehr alten Real am Ende doch keine Träne nachweinen müssen.

