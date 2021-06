Auch für Klimaschützer gilt: Der Zweck heiligt nicht alle Mittel

Die Woche von Axel Richter

+ © Michael Sieber axel.richter@rga-online.de © Michael Sieber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Das Wasser von Remscheid ist gut. Und zwar ganz egal, ob es aus dem Hahn sprudelt oder aus einem Wasserspender.

Deren Installation in den Schulen, für die sich die Remscheider Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung stark macht, wäre insofern eine kosmetische Maßnahme. Mit der Trinkbarkeit haben die Spender ebensowenig zu tun wie mit der Rettung des Weltklimas.

Noch einmal: Endlich mischen sich wieder mehr Jugendliche ein. Endlich zeigen wieder mehr von ihnen so etwas wie politisches Interesse. Und wenn ihre Schulstreiks dazu führen, dass die Menschen auch nur ein Stück weit pfleglicher mit dem Planeten Erde umgehen, dann sollte uns ihr Engagement willkommen sein.

Spätestens seit dieser Woche wäre in der Diskussion um das Klima und die Frage, mit welchen Mitteln und zu welchem Grad der Mensch Einfluss darauf nehmen kann, etwas mehr Sachlichkeit gefragt. Stattdessen erleben wir Aktionismus bis hin zur Verbreitung von Halb- und Unwahrheiten, die am Dienstag in einem politischen Gremium der Stadt in der Behauptung gipfelte, an den Schulen sei das Wasser nicht zum Trinken geeignet. Tags darauf sah sich das Gesundheitsamt zu einem eiligen Dementi veranlasst, um Eltern und Lehrer zu beruhigen.

Sie mögen sich auf der moralisch besseren Seite wähnen, doch auch Klimaaktivisten sollten wissen, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Dabei ist die Mär vom untrinkbaren Wasser eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was aus Emotionen, Hysterie und Eifer noch erwachsen kann. Apokalyptiker, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen, um Ziele zu erreichen, die aus ihrer Sicht höherwertiger sind, sollten zu denken geben.

In der kommenden Woche diskutieren Jugendliche mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz darüber, ob es zum Ende der Schulzeit eine Entlassgabe geben soll. Zur Diskussion stehen eine Trinkflasche für den Klimaschutz. Oder das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.

Angesichts des aufgeheizten gesellschaftlichen Klimas, das in unserem Lande von Links wie Rechts befeuert wird, spricht aktuell viel, sehr viel für letzteres.

TOP Gute Nachricht: Wuppertal will den DOC-Streit mit Remscheid am Montag beenden.

FLOP Schlechtes Zeugnis: Jeder fünfte Bewohner der Innenstadt ist überschuldet.