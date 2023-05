Das Outlet gefährdet Läden, die es nicht mehr gibt

Ein Outlet in Lennep stellt das Überleben des Einzelhandels und der Innenstädte in Frage, sagt die Bürgerinitiative Lennep. Welche Geschäfte und welche Innenstädte?, fragt RGA-Lokalchef Axel Richter. Der untere Teil der Alleestraße kann es kaum sein. Dort gibt es nicht mehr viel zu retten.

Remscheid. SUVs raus aus den Innenstädten: Das forderte in dieser Woche Prof. Dr. Ulrike Reutter beim RGA-Uni-Vortrag in der Lenneper Klosterkirche. Wiewohl darauf angesprochen, äußerte sich die Expertin für Öffentliche Verkehrssysteme und Mobilitätsmanagement nicht zu den Outlet-Plänen für Lennep. Nur so viel sagte die Wissenschaftlerin von der Uni Wuppertal: Vor der Ansiedlung eines solchen Magneten gehöre ein entsprechendes Verkehrskonzept.

Natürlich wird die Mobilität der Zukunft eine andere sein als heute. Das Auto verliert an Bedeutung. Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass die meisten Shoppingtouristen ihre vollen Einkaufstüten mit dem Auto und nicht mit dem Lastenfahrrad nach Hause fahren werden. Mit dem Outlet dürfte Lennep mithin nicht weniger, sondern mehr Autos erwarten, auch SUVs.

Nachvollziehbar befürchtet, wer heute rund um das Röntgen-Stadion wohnt, deshalb eine Zunahme des Verkehrs vor der eigenen Haustür. Nachvollziehbar erwarten die Anwohner mehr Lärm, Abgase, Unruhe. Nachvollziehbar befürchten sie auch einen Verlust von Privatsphäre, wenn etwa flanierende Center-Kunden vom nachhaltig begrünten Centerdach in ihre Wohnzimmer blicken.

Die Bürgerinitiative, die schon das DOC des angloamerikanischen Konzerns McArthur Glen abgelehnt hatte, lehnt deshalb auch die Pläne der Investorenfamilie Dommermuth ab. Zurecht weist sie auf die zu erwartenden Umweltkonflikte hin. Ihre Argumentation wäre allerdings stichhaltiger, sie würden dabei bleiben.

Stattdessen heben die Outlet-Gegner in ihrer jüngsten Stellungnahme auf die möglichen Folgen für den Einzelhandel in Remscheid und in den Nachbarstädten ab. Das Outlet stelle die Existenz der Geschäfte und das Überleben der Innenstädte in Frage.

Die Sorge teilen die Initiativbürger mit dem Bezirksbürgermeister von Elberfeld und dem Handelsverband für Wuppertal, Remscheid, Solingen und die bergische Region. Für jeden sei ersichtlich, dass die Innenstädte schwächeln, erklärte Regionalreferent Timothy Johnstone im RGA-Interview: „Wollen wir riskieren, dass sich diese Entwicklung verstärkt?“

Gegenfrage: Welche Innenstädte meinen Bürgerinitiative und Handelsverband? Der untere Teil der Allee kann es nicht sein. Von standhaften Geschäftsleuten abgesehen wie der Raumausstattung Grunau am Markt, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, gibt es dort nicht mehr viel zu schützen. Mit anderen Worten: Dort gefährdet das Outlet Geschäfte, die es nicht mehr gibt.

Die Stadtspitzen von Wuppertal, Solingen, Wermelskirchen, Hückeswagen und Radevormwald gratulierten Remscheid denn auch zum neuen Outlet-Investor. Mit der Bergischen Industrie- und Handelskammer hoffen sie darauf, dass die Center-Kunden in großer Zahl auch ihre Städte besuchen und die Region beflügeln.

Auch das bedeutet zusätzlichen Verkehr mit allen negativen Erscheinungen, die damit verbunden sind. Deshalb kann man gegen das Outlet in Lennep sein. Doch am Ende muss sich auch die Bürgerinitiative Lennep die Frage stellen, was schwerer wiegt: das Bedürfnis Einzelner ungestört zu bleiben? Oder der wirtschaftliche Schub, den das Outlet für unsere Stadt und das Bergische Land erwarten lässt?

TOP Allee-Center setzt auf Wachstum: Remscheider freuen sich über TK Maxx und Edeka.

FLOP Flüchtlingsgipfel hilft Remscheid nicht: Kommunen brauchen nicht mehr Geld, sondern eine andere Politik aus Berlin.