Meinung: Remscheid braucht keinen teuren Rathausanbau

850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Remscheid verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit heute im Homeoffice. Das sind 70 Prozent. In anderen Unternehmen führt das zu einem Abbau von Bürofläche. Auch bei der Stadt Solingen. Das Rathaus in Remscheid soll hingegen einen Anbau erhalten. Für knapp 31 Millionen Euro.

Remscheid. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den zeigen drei eigene Finger zurück. So heißt es, meist zutreffend, im Volksmund. Ein Stück weit trifft das auch zu, wenn die Stadt mit Blick auf ihre leere Kassen auf Bund und Land verweist. Immer neue Lasten werden den Kommunen aufgebürdet, sagt sie. Ohne, dass Bund und Land dafür geradestehen.

Das stimmt. Allerdings darf diese Ungerechtigkeit nicht dazu führen, dass die Stadt die eigenen Bemühungen um mehr Sparsamkeit und Effizienz fahren lässt.

30,76 Millionen Euro soll der Anbau kosten, den die Stadt im Hinterhof des Rathauses errichten möchte. Unter anderem sollen darin ein neuer Ratssaal und neue Verwaltungsbüros entstehen. Und das obwohl heute 850 ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind 70 Prozent der Belegschaft, einen großen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen.

In anderen Unternehmen führt der Umstand, dass nicht mehr jedem Beschäftigten ein eigener Schreibtisch zur Verfügung stehen muss, zu einer Verringerung von Bürofläche. Übrigens nicht nur bei Versicherungen und Co., sondern zum Beispiel auch in der Stadtverwaltung von Solingen.

Einen Rathausanbau wie in Remscheid wird es dort deshalb nicht geben. Als Folge von Pandemie und Energiekrise verzichtet die Nachbarstadt darauf und kündigt zugleich an, ihre Büroflächen in den kommenden Jahren um bis zu 40 Prozent reduzieren zu wollen. Alle Verwaltungsstandorte sollen auf den Prüfstand – mit Ausnahme der Bürgerbüros.

Auch in Solingen musste die Entscheidung in den Köpfen der Verantwortlichen zunächst heranreifen. Am Ende aber war sie klug und richtig.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt mit Homeoffice und Videocalls grundlegend verändert. Die weitere Digitalisierung wird das noch in einem weit größeren Maße tun.

Angesichts der Umwälzungen, deren Ausmaße noch gar nicht abzusehen sind, ist es auch in Remscheid falsch, teure Neubauten zu errichten. Das gilt erst recht angesichts der Tatsache, dass andere öffentliche Gebäude wie etwa in Lennep die Grundschule Freiherr vom Stein ungehindert vor sich hingammeln, so dass es einem beim Betreten im wahrsten Sinne den Atem verschlägt.

Immerhin: Stadtspitze und Rathaus-Ampel wollen bis 2027 viele Millionen Euro in die Sanierung und Erneuerung der Schulen fließen lassen. Auch das ist eine kluge Entscheidung.

Allerdings wäre – so man es denn ausgeben will – auch das Geld für den Rathausanbau in den Schulen besser investiert. Funktionierende Schulen für steigende Schülerzahlen brauchen wir dringender als neue Büros, in denen nachher womöglich keiner sitzt.

Diese Erkenntnis könnte am Ende eines Prozesses stehen, der als stete Aufgabenkritik in einem Privatunternehmen selbstverständlich ist. Man kann natürlich auch mit dem Finger auf den Bund zeigen, um damit von der eigenen Verantwortung abzulenken.

