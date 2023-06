25 besondere Angebote nur für Senioren

„Wochen der älteren Generation“ beginnen Ende August. Wir geben einen Überblick übers Programm.

Von Sabine Naber

Ob Haases Papiertheater im Seniorenbüro, eine Fahrt in den Landtag, Einladung zur bergischen Kaffeetafel oder auch ein Galaabend zur Spielzeiteröffnung im Teo Otto Theater – die Wochen der älteren Generation bieten dieses Jahr 25 ausgesucht schöne Veranstaltungen. „Wir haben Altbewährtes und Neues gemixt und denken, da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Gundula Michel, die Vorsitzende des Seniorenbeirates.

26. August: Zur Eröffnungsveranstaltung gibt es ein buntes Programm in der Schatzkiste am Markt. Weiter geht es zwei Tage später im Seniorenbüro mit Haases Papiertheater, das zum ersten Mal dabei ist und kleine Geschichten „aus der guten alten Zeit Remscheids“ schildern wird.

29. August: Vom Schützenplatz aus startet eine Fahrt in den Landtag, begleitet von den beiden Abgeordneten Jens-Peter Nettekoven (CDU) und Sven Wolf (SPD). Am selben Tag steht auch ein Vortrag in der JVA auf dem Programm.

30. August: Lothar Vieler bietet eine Stadtführung durch die Lenneper Altstadt an. Auch kann man am selben Tag in der Denkerschmette bei der Plattkaller-Runde dabei sein – oder am Abend dem Philharmonischen Konzert im Teo Otto Theater lauschen. „Mit den Abendständchen des Posaunenchores vor den Hastener Seniorenheimen am 30. August haben wir auch an Menschen gedacht, die nicht mehr mobil sind“, macht Michel deutlich.

31. August: Bei einem Spaziergang durch den Lenneper Stadtwald wird der Revierförster informieren, wie es um den aktuellen Zustand des Waldes bestellt ist und wie seine klimastabile Zukunft aussehen kann. An diesem Tag und auch am 5. September wird auch zur beliebten Kaffeetafel „Plausch und Plunder“ ins Café Dopheide eingeladen. Ebenso zum Auftritt des Seniorenkabaretts „Die Schirmspitzen“, die am Nachmittag im WTT auch den Büttenredner Willibert Pauels dabeihaben.

1. September: Führung durch das Deutsche Röntgen-Museum.

2. September: Die Spielzeiteröffnungsgala im Teo Otto Theater bietet Musik, Tanz, Akrobatik, Schauspiel und Überraschungsgäste.

4. September: „So haben Sie das Rathaus noch nie gesehen“, verspricht Lothar Vieler vor seiner Führung. Anschließend lädt der Oberbürgermeister die Gäste zu Kaffee und Kuchen in den Ratssaal ein. Am selben Tag lädt der Shantychor Solingen unter der Überschrift „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ in die Klosterkirche ein.

6. September: An diesem Tag gibt es eine Fahrt nach Bonn mit Besuch des Hauses der Geschichte. Bei einem Besuch der Stiftung Tannenhof am selben Tag erfahren die Gäste, was sich hier hinter den Kulissen abspielt.

7. September: Der bergische Schriftsteller Peter vom Falkenberg erwartet die Zuhörenden zu einem Literaturfrühstück im Seniorenbüro, bevor am selben Tag zum Minigolfturnier auf der Sterngolfanlage Klausen eingeladen wird. Auch die Feuerwehr Auf dem Knapp freut sich auf Gäste.

8. September: „Bewegt älter werden in Remscheid“ heißt es im Café Dopheide, wenn Mitarbeitende des Stadtsportbundes zu einem Vortrag und einem kleinen Bewegungsprogramm einladen. Im Seniorenkino des WTT wird am selben Tag der Film „Der rosarote Panther“ mit David Niven und Peter Sellers gezeigt. Und im Wiedenhof soll es zur gleichen Zeit vergnügliche Skatrunden geben. Die drei Besten werden mit kleinen Preisen belohnt.

9. September: Der Abschluss der Wochen der älteren Generation soll mit einem Brunch mit musikalischer Begleitung im Bürgerhaus Süd gefeiert werden. „Dass so viele schöne Veranstaltungen mit einem Etat von nur 4500 Euro zustande kommen, das ist dem großartigen Engagement des Seniorenbeirates zu verdanken“, ist Stadtmitarbeiter Ralf Krüger überzeugt.

Wo liegt das Programm aus? Wo melde ich mich an?

Das Programm für die „Wochen der älteren Generation“ liegt als Broschüre beispielsweise im Remscheider Rathaus und der Stadtbücherei aus. Anmelden kann man sich zu den Veranstaltungen aber erst ab Dienstag, 4. Juli, 9.30 Uhr – ausschließlich im Seniorenbüro am Markt. Maximal zwei Tickets kann man für eine Veranstaltung bekommen. Restkarten gibt es ab Montag, 7. August, im Seniorenbüro. Jede Veranstaltung wird von Beiratsmitgliedern begleitet.

