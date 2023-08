Wo braucht’s Bänke? Bürger sind gefragt

Remscheid. Am Dienstag startet das Projekt „besitzbare Stadt“. Dabei möchte die Verwaltung um Ideen bitten, wo in Stachelhausen und Honsberg Sitzbänke auf dem Weg in die Innenstadt fehlen. Sie ruft dazu Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Anregungen bis 12. September auf große Banner am Neuen Lindenhof und an der Kraftstation aufzuschreiben. Auch ist eine Auftaktveranstaltung geplant.