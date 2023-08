Wirtschaft Richard Becker: Sie servieren zum Schnitzel Ehringhauser Bier

Aline Pleger bietet in der Wirtschaft Becker ab sofort Mottotage und Veranstaltungen an.

Remscheid. Er tut es immer noch – denn er ist der Einzige, der den selbstgebauten kupfernen Braukessel auch richtig versteht: Wolfgang „Bü“ Paffrath braut noch in der alten Wirtschaft Richard Becker in Ehringhausen. Allerdings nur, um sein Bier-Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Vor vier Wochen hat Bü, der früher die Wirtschaft betrieb und noch oben drüber wohnt, gemeinsam mit Michael Pleger, Ehemann der neuen Inhaberin Aline Pleger, das „Ehringhauser Gold“ angesetzt. In etwa einer Woche ist es soweit – dann können alle Gäste wieder das süffige Gold made in Ehringhausen kosten.

Denn diese Tradition aufrechtzuerhalten, ist Aline Pleger sehr wichtig. „Wir wollen demnächst auch eine eigene Bier-Rezeptur kreieren“, berichtet die Pächterin der 178 Jahre alten Gaststätte. Das Hopfengetränk wird auch am 14. September im Mittelpunkt stehen – dann feiert die Wirtschaft Becker Oktoberfest „mit viel Bier“, wie es in der Ankündigung heißt. Küchenchef Hans-Gerd Kaboth, der früher im Hitzefrei in Solingen-Ohligs und im Steinhaus im Alten Bahnhof gekocht hat, serviert dazu Haxenpfanne, Weißwürste und Leberkäse.

Im Juni legte Aline Pleger einen Neustart mit neuem Team und neuen Ideen in der alten Wirtschaft Becker hin. Bewusst will sie nichts am Charme der Immobilie ändern – schließlich ist das verschieferte Fachwerkhaus mit den bergisch-grünen Schlagläden die älteste Gastwirtschaft Remscheids. „Dem möchten wir auch mit der Dekoration und der Inneneinrichtung Rechnung tragen.“ Die alte offene Kochstelle, eine Nähmaschine, alte Lampen und viel Holz sorgen für das urige Ambiente – Gastro-Geschichte zum Anfassen.

Sechs Personen kümmern sich fortan um die Wünsche der Gäste. Und die möchte Aline Pleger möglichst alle erfüllen. „Wir bieten nicht nur Fleischgerichte, sondern auch vegetarische und vegane an. Sogar glutenfrei bekommen wir hin“, sagt die Inhaberin, die selbst 15 Jahre gekellnert hat und zuletzt in einem Solinger Restaurant das Büro führte.

Zur regulären klassischen Brauhaus-Karte mit Schnitzeln, Rindergeschnetzeltem mit Spätzle, Rumpsteak mit Whisky-Pfeffer-Soße und Burgern gesellt sich eine saisonale Karte. Demnächst gibt es zum Beispiel Pfifferlinge, sagt der Küchenchef, der betont: „Wir kochen alles frisch.“ Er möchte künftig die Zusammenarbeit mit lokalen Lebensmittelherstellern suchen – und die Karte nicht überfrachten. „Lieber drei, vier Gerichte und dafür Qualität“, sagt Hans-Gerd Kaboth. Der Renner in Ehringhausen ist übrigens das „Schnitzel Liebling“ mit Soße Hollandaise, Schinken, Tomate und Käse überbacken.

„The Voice of Germany“-Sänger ist nun der Hausmusiker

Am 1. September starten die Mottotage. Den Schnitzel-Tag am Donnerstag mit Schnitzel und Getränk für 13,90 Euro gibt es schon, hinzu kommen ab dann Kartoffel-Tag mit Loaded Pommes, Quetschkartoffeln & Co., Spare-Ribs-Tag, Burger-Tag und Finger-Food-Tag.

Auch die Veranstaltungssparte wird weiter ausgebaut. „The Voice of Germany“-Sänger André Deininger kam zuletzt so gut an, dass er nun Hausmusiker in Ehringhausen wird. „In der Zukunft möchten wir auch ein südamerikanisches Duo einladen, das spanische Musik macht“, sagt Aline Pleger. Oktoberfest, Weinfest, Silvesterparty mit Musik und Büfett, Karnevalssause sind bereits geplant.

Der Innenraum ist für 80 Gäste ausgelegt, der Saal kann für Feiern wie Hochzeit, Geburtstag und Taufe gemietet werden. Insgesamt 160 Personen können so zusammen feiern. Bei gutem Wetter öffnet auch der Biergarten vor dem Haus mit 30 Plätzen. Hier soll am 12. August auch ein Spanferkel gegrillt werden.

Kontakt und Öffnungszeiten

Kontakt: Wirtschaft Richard Becker, Inhaberin Aline Pleger, Ehringhausen 65, Tel. 02191-5922497,

wirtschaft.richardbecker@gmail.com

www.wirtschaft-becker.de

Man ist auch auf Instagram und Facebook vertreten.

Geöffnet: mittwochs bis sonntags 17 bis 22 Uhr. Die Wirtschaft kann für Feiern gemietet werden. Bis zu 160 Personen finden Platz.

Veranstaltungen:

12. August: Spanferkel vom Grill; 14. September: Oktoberfest mit viel Bier; 8. Oktober: Weinfest mit Weinhaus Idelberger; 31. Dezember: Silvesterparty.