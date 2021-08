Geisterreservierungen: Wirte zahlen immer öfter drauf

Reservieren, aber nicht kommen

Gastronom Markus Kärst und seine Kollegen ärgern sich vermehrt über unliebsame Gäste, die zwar Tische reservieren und dann aber einfach nicht kommen.

Gäste buchen Tische, kommen dann aber nicht. Die Gastronomen bleiben auf den Kosten sitzen.

Von Axel Richter

Einen Tisch für 15 Leute reservieren, dann aber nur zu siebt anrücken oder auch gar nicht kommen? Das ist unfair gegenüber anderen Gästen, die deshalb keinen Tisch im Restaurant bekommen. Noch ärgerlicher ist es für den Gastronomen. Er hält Plätze frei, kauft Personal ein, bereitet das Essen vor. Und bleibt auf den Kosten sitzen, weil die nicht kommen, die sich angesagt haben. Doch die Geisterreservierungen nehmen zu.

„Wir haben den Eindruck, dass es von Jahr zu Jahr schlimmer wird“, sagt Markus Kärst, Chef im Restaurant Kromberg und Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Remscheid. Der sah sich deshalb jetzt zu einer Pressemitteilung veranlasst, mit dem die Hotel- und Küchenchefs sich direkt an ihre Gäste wenden: „Reservierungen sind verbindlich. Wir rechnen mit Ihnen.“

Auch bei leichtem Schneefall sagen ganze Gesellschaften ab

Doch gerade vor Weihnachten erleben die Gastronomen einige Überraschungen. Ein klassischer Fall: Ausgerechnet an dem Abend, an dem die Familie zum Abendessen ausgehen möchte, hat es geschneit. Das älteste Familienmitglied traut sich deshalb nicht mehr vor die Tür, weshalb die ganze Gesellschaft den Tisch, den sie reserviert hat, nicht in Anspruch nimmt. Ein anderer Fall: Ein Unternehmen hat zum Geschäftsessen gebeten, doch weil die Gespräche länger gedauert haben, kommen nur fünf von zehn angemeldeten Gästen. Die anderen sind schon nach Hause gefahren. Oder noch ein typischer Fall: Eine Gruppe weiß genau, dass sie nur zu viert sind, bucht aber für sechs, weil sie gern mehr Platz hätten. Andere buchen zwar, nehmen es mit der Reservierung aber nicht so genau und schauen, ob sich nicht noch was Besseres findet. Statt wie erwartet einzukehren, sitzen sie dann in einem ganz anderen Restaurant. „An einem solchen Abend kann es passieren, dass Sie mit einem Mal 20 Leute weniger im Restaurant haben als angekündigt“, erklärt Markus Kärst. „In der Folge fehlen dann leicht 600 Euro in der Kasse.“

Kölner Brauhaus verlangt eine WiPauschale pro Ausfall

Andernorts wehren sich die Gastronomen gegen die Unverbindlichkeit. Wer sich etwa im Kölner Brauhaus „Früh am Dom“ per Geisterreservierung Platz verschafft hat, dann aber nicht kommt, muss trotzdem zahlen. Pro Person werden pauschal 20 Euro fällig. Davon wollen die Gastronomen in Remscheid vorläufig nichts wissen. Stattdessen setzen sie auf Aufklärung.

„Ich bin niemandem böse, wenn er mir frühzeitig sagt, dass er nicht ins Restaurant kommen kann“, sagt Marcus Schmalbein, Chef des Wuppertaler Hofs. „Dann kann ich darauf reagieren.“ Im kommenden Jahr möchten die Remscheider Gastronomen genau dafür werben. „Wir sind heute alle so gut vernetzt“, sagt Schmalbein. „Da ist es doch eigentlich eine Kleinigkeit, rechtzeitig Bescheid zu geben. Und auch eine Frage des gegenseitigen Respekts.“