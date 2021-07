Wirte-Paar übernimmt Bistro „Dallas“ an der Hindenburgstraße

Gastronomie

+ © Roland Keusch Bettina Keil übernimmt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Lothar Clemm das „Bistro Dallas“. © Roland Keusch

Lothar Clemm und Bettina Keil wollen vor Pfingsten öffnen.

Von Andreas Weber

Nicht jeder Gastronom traut sich das zu. Lothar Clemm und seine Lebensgefährtin Bettina Keil wagen es. Außer der „Grünen Gans“ werden sie das Bistro „Dallas“ betreiben.

Ein paar Wochen, nachdem der alte Pächter in der Hindenburgstraße 39 aufgegeben hatte, geht es im Bistro „Dallas“ weiter. „In der Hindenburgstraße hat in letzter Zeit viel zugemacht. Es wäre schade, wenn die weiter verwaist“, begründet Clemm den Schritt zum Zweitlokal. „Wir wollen den Laden wieder auf Vordermann bringen.“

Das Paar will an die lange Tradition anknüpfen, die die Kneipe in einer der geschäftigsten Straßen im Herzen Remscheids hat. In jedem Fall vergrößern sich die Wirtsleute. Die „Grüne Gans“ am Theodor-Heuss-Platz ist klein, das Bistro „Dallas“ gut dreimal so groß. Clemm und Keil wollen die Einrichtung zunächst einmal so belassen, wie sie ist.

Der Pachtvertrag ist unterschrieben – die behördlichen Genehmigungen fehlen noch. „Geplant ist, vor Pfingsten zu eröffnen“, sagt Clemm. Vor drei Jahren übernahm er nach seiner Rückkehr aus Mallorca mit seiner 47-jährigen Lebensgefährtin die „Grüne Gans“.

Die ehemals selbstständige Kosmetikerin soll federführend für das Bistro „Dallas“ zuständig sein. Die neuen Pächter hoffen auch auf einen Besucher-Austausch der nicht weit auseinanderliegenden Kneipen: „Denn das Publikum ist ähnlich“, sagt Clemm.

Livemusik bleibt der „Grünen Gans“

Nach momentanem Stand wird das „Dallas“ ab 16 Uhr öffnen, samstags schon vormittags. Der Sonntag wird, wie in der „Grünen Gans“, zum Ruhetag deklariert. Fußball mit Sky-Vertrag ist in der Hindenburgstraße 39 nicht eingeplant. Auch die Livemusik soll, abgesehen von der Karnevalszeit, der „Grünen Gans“ vorbehalten bleiben. „Ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Schließlich hat sich das so prima eingespielt“, meint Lohar Clemm.

Bis zum 22. Mai wird die „Grüne Gans“ während einer einwöchigen Schließung auf Vordermann gebracht: Renovierung der Toiletten, Einbau einer neuen Kühltheke. Durch die Übernahme gibt es bei dem Wirtepaar Personalbedarf. „Wir suchen weitere Aushilfskräfte auf 450-Euro-Basis und eine Festanstellung für die Frühschicht bei rund 130 Stunden monatlich“, sagt Clemm.