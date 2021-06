Wirte-Familie eröffnet zwei Lokale

Gastronomie

Am kommenden Samstag eröffnen sie das „Marquard´s Restaurant" an der Rader Straße: Jürgen (nicht auf dem Bild) und Magdalena Marquard mit ihrem Sohn Oliver.

Magdalena und Jürgen Marquard verlegen ihren „Landsknecht“ zum Zentralpunkt und betreiben das „Marquard's“ an der Rader Straße.

Von Andreas Weber

Es gab eine Zeit, da galt für die Marquards: Aus zwei mach eins. Das Gastronomen-Ehepaar reduzierte sein Geschäft. Jürgen und Magdalena Marquard gaben 2014 die Pizzeria Glockenstuhl auf und konzentrierten sich – unweit des Marktes – voll auf den „Landsknecht“. In der Schank- und Speisewirtschaft haben sich aber im Sommer die Voraussetzungen grundlegend geändert. Immobilienbesitzer Dr. Volker Schatz, der obendrüber die Kleinkunstbühne „Schatzkiste“ betreibt, wird im ehemaligen „Landsknecht“ ein gehobenes Restaurant etablieren. Jüngst stellte er seine Pläne dem RGA vor.

Für die Marquards hieß dies nach zwölfeinhalb Jahren Elberfelder Straße: Neustart an anderer Stelle. Auch auch mit 63 Jahren legen sie einen drauf. Der „Landsknecht“ wird an der Lenneper Straße 21 am Zentralpunkt seine neue Heimat finden. 4,53 Kilometer und neun Autominuten entfernt, schaffen sich die Marquards wie einst ein zweites Standbein: An der Rader Straße 12 eröffnen sie kommenden Samstag im ehemaligen „Bergische Stuben“ das „Marquard´s Restaurant“.

Trennwand herausgerissen: Ein großer Speisesaal entsteht

Dort hatte das Ehepaar Hörnig nach 18 Jahren aufgehört. Ein Nachfolger wurde gesucht und mit den erfahrenen Wirten aus Alt-Remscheid auch gefunden. Eigentlich wollten sie im Spätsommer loslegen, aber die Umbauarbeiten verzögerten sich. Eine Trennwand wurde für das „Marquard´s“ herausgerissen, aus zwei Speiseräumen wurde ein großer für knapp 60 Gäste.

Der Fußboden wurde frisch verlegt in einem Grauton, die Wände in weiß und bordeaux-rot gestrichen. Das Ehepaar musste in dem Traditionslokal gründlich entmisten und säubern sowie in der Küche einen neuen Fettabscheider installieren. Auch die bröckelnde Eingangstreppe musste saniert werden. Das Ehepaar teilt sich auf: Magdalena wird als Küchenchefin federführend das „Marquard´s“ betreuen, ihr Ehemann für den „Landsknecht“ zuständig sein.

In letzterem war zuvor das Steakhaus Hacienda. Seit fast vier Wochen ist der „Landsknecht“ unweit des Zentralpunktes am Start und wird demnächst neues Mobiliar (Tische, Stühle) erhalten. In beiden Restaurants servieren die Betreiber gut-bürgerliche Küche, die auch saisonale Schwerpunkte setzen will.

Sohn Oliver wird seine Eltern in beiden Lokalen unterstützen

Die Marquards sind gewillt, die Doppelbelastung auf sich zu nehmen. Einmal Wirt, immer Wirt. „Wer verseucht ist mit dem Bazillus Gastronomie, kommt nicht mehr weg“, erzählte Jürgen Marquard dem RGA vor vier Jahren. Einen familiären Trumpf haben sie bei ihrem Personalstamm in Hinterhand: Sohn Oliver, 27 Jahre alt, und gelernter Koch im elterlichen Betrieb, absolviert zwar gerade eine zweite Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, hat aber seine Unterstützung in der Gastronomie zugesichert, sofern es seine Zeit erlaubt.

DIE NEUEN LOKALE ÖFFNUNGSZEITEN Montags ist im „Marquard´s Restaurant“ (Rader Straße 12) wie im „Landsknecht“ (Lenneper Straße 21) Ruhetag. Ansonsten gilt: dienstags bis samstags ist von 17 bis 22 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen wird es Mittagsküche geben: von 11 bis 14, danach von 17 bis 21 Uhr. KONTAKT „Landsknecht“ unter Tel. 462 3993, das „Marquard´s“ unter Tel. 460 1770; o.marquard@t-online.de.

Für Oliver Marquard steht fest: „Wir freuen uns, Teil der Lenneper Gemeinde zu werden.“ Seine Eltern sind dort auch privat beheimatet. Natürlich ist die neue Adresse an der Kreuzung in Lennep, an der es in der einen Richtung nach Radevormwald geht und in der anderen zur Altstadt, strategisch günstig. „Wenn das DOC kommt, haben wir sicherlich einen zukunftsträchtigen Standort.“

Ab Sommer 2019 soll am „Marquard´s“ auch Außengastronomie vor der Eingangstür an der Rader Straße möglich sein, im hinteren Innenbereich des Lokals sollen die beiden bestehenden Kegelbahnen zusätzliche Kundschaft bringen. „Wir hoffen, dass die Klubs wieder zu uns zurückkehren. Erste Anfragen gibt es schon“, meint Oliver Marquard.