So wirkt sich das Virus in den Partnerstädten aus

Freundschaft

+ © XFalkx - Falk Koop CC BY-SA 3.0 Die Innenstadt von Quimper: Das Foto ist schon einige Jahre alt, inzwischen herrscht hier eine strenge Ausgangssperre. © XFalkx - Falk Koop CC BY-SA 3.0

Remscheid hat Freunde in Polen, in der Türkei, in England, der Slowakei und Frankreich.

Von Axel Richter, Andreas Weber, Sven Schlickowey, Manuel Böhnke

Das Coronavirus verbreitet sich rund um den Globus. Keine der fünf ausländischen Partnerstädte Remscheids ist nicht von der Pandemie betroffen. Der RGA hat nachgefragt: Wie ist die Lage?

In Mragowo tagt der Krisenstab nur alle zwei bis drei Tage. Noch gibt es keine bestätigten Infektionen und nur ein paar Fälle häuslicher Quarantäne in dem polnischen Landkreis, der einst Sensburg hieß und 2015 eine offizielle Partnerschaft mit der Stadt Remscheid eingegangen ist. Insgesamt machen sich die polnischen Nachbarn gleichwohl Sorgen. Im beginnenden Frühjahr bereitet sich Mragowo in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren üblicherweise auf viele Touristen im Sommer vor. Doch die könnten fernbleiben, je weiter sich das Coronavirus ausbreitet. Hotels und Gaststätten sind deshalb geschlossen. Ebenso die Schulen und Kitas.

In Kirsehir

Ramazan Dalgali hat Familie in Kirsehir, der türkischen Partnerstadt Remscheids. Auch dort ist der Coronavirus angekommen und die Zahl der Infizierten steigt rasant. Vor allem in den Großstädten. Dalgali, der bis zu seiner Verrentung als türkischer Sozialarbeiter in Honsberg arbeitete, berichtet von strengen Verhaltensregeln, denen die Menschen in Kirsehir unterworfen sind. Für alle Menschen über 65 Jahren gilt Hausverbot. Die Behörden kaufen für sie ein. „Wer sich dennoch auf der Straße zeigt, riskiert saftige Strafen“, sagt Dalgali. Wie viele Türken in Remscheid hat Dalagali seine Wurzeln in der anatolischen Handelsmetropole. In diesem Jahr verzichtet er auf den sonst obligatorischen Besuch und bleibt in Remscheid.

In Ashington

„Zeiten wie diese bringen in den Menschen das Beste und das Schlechteste hervor“, sagt Bill Gale. Der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Remscheids englischer Partnerstadt Ashington/Newbiggin-by-the-Sea berichtet von Gier und Panikkäufen, einem reduzierten ÖPNV-Angebot, geschlossenen Pubs, leeren Supermarkt-Regalen und von Toilettenpapier, das derzeit „not for love nor money“ (etwa: nicht für Geld und gute Worte) zu bekommen sei. Aber er weiß auch um das enorme Engagement, von „guten Menschen da draußen, die ihr Bestes für andere tun“. Darunter zum Beispiel die Mitarbeiter des NHS, des staatlichen Gesundheitssystems, die massiv unter Druck stehen. Und viele individuelle Initiativen, bei denen Bürger sich gegenseitig helfen, wie beim Einkaufen.

In Presov

Ein Bild vom Amtsantritt der neuen slowakischen Regierung ging vor wenigen Tagen um die Welt: Die Kabinettsmitglieder tragen darauf Handschuhe und Mundschutz. Mit 204 bestätigten Fällen ist das Coronavirus auch in der Slowakei angekommen. Sechs Erkrankte melden die dortigen Gesundheitsbehörden in Presov. Remscheids Partnerstadt ist die drittgrößte Kommune des Landes. Die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, sind mit denen in Remscheid vergleichbar: Schulen und Bildungseinrichtungen sind zu, soziale und kulturelle Stätten ebenfalls. Abgesehen von Ausnahmen wie Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien und Tankstellen sind die meisten Geschäfte geschlossen.

In Quimper

Aus der Bretagne hat Bernd Fiedler, Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper per Mail einen Lagebericht vom dortigen Präsidenten Philippe Louarn erhalten: Nach der Verhängung der Ausgangssperre in Frankreich wurden für die möglicherweise nötig werdende Aufnahme von Patienten Lösungen gefunden: Ein Gymnasium neben dem Krankenhaus wird zur Nebenstelle zur Behandlung von Patienten, die Sporthalle von Ergué Armel, eine Art Nachbarschaftshaus, zum Beratungszentrum für Menschen mit Symptomen von Covid 19.

Die Stadt Quimper ist fast menschenleer, alle Geschäfte, Restaurants, Cafés und Kinos sind geschlossen. Die einzigen Orte der Versorgung sind Supermärkte, Leclerc, Carrefour oder Géant und einige andere. Um auszugehen, muss jeder eine Bescheinigung mit sich führen. Es gibt fünf Ausnahmen vom Ausgehverbot. Trotzdem hätte es Missbrauch gegeben, schreibt Louarn. Es würde ihn nicht überraschen, wenn neue und strengere Maßnahmen ergriffen werden.

Wer Sport öffentlich treibt, darf sich nur noch um sein Haus herum bewegen und keine Läufe mehr in der freien Natur unternehmen. Es hat auch einen „Exodus“ von Parisern gegeben, die ein Ferienhaus an der Küste oder auf den Inseln besitzen und als „Flüchtlinge“ dorthin gekommen sind. „Dies ist ein ziemlich egoistisches Verhalten“, ärgert sich Louarn. Die Isolation sei schließlich keine Urlaubszeit.

Die Unternehmen sind im Leerlauf, diejenigen, die zu Hause mit dem Internet und einem Computer arbeiten können, tun dies, während alle anderen überhaupt nicht arbeiten oder auf ihrer Arbeitsstelle anwesend sein müssen. Der in Quimper beheimatete Textilproduzent Armor Lux hat vorübergehend auf die Herstellung von Schutzmasken umgestellt. „Meine Frau stellt auch Masken für uns her. Sind die zuverlässig? Besser als nichts“, bemerkt Philippe Louarn.

Es gab auch länderübergreifende Entscheidungen, die schnell getroffen werden mussten: Eine junge Bäcker-Praktikantin aus München verließ Quimper abrupt. „Es war sehr schwer für sie“, teilt Louarn mit: „Bleiben und das Erasmus-Programm fortsetzen oder nach Bayern zurückkehren und somit das Stipendium unterbrechen.“ Schließlich habe sie sich für die letztere Option entschieden und vergangenen Mittwoch den Weg zurück nach Hause angetreten.

IN PIRNA

AUSGANGSSPERRE In Remscheids deutscher Partnerstadt Pirna gilt wie im gesamten Freistaat Sachsen seit Wochenbeginn eine Ausgangssperre. Danach ist es der Bevölkerung verboten, die eigenen vier Wände ohne Grund zu verlassen. In der Landeshauptstadt Dresden starben gestern zwei Menschen an der Krankheit Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Opfer auf fünf.