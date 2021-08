Amt wird Zirkustiere überprüfen

Charles Knie

+ © Roland Keusch Dresseur Alexander Lacey schmust mit Tigern und Löwen ausgiebig. Auch lag eine Raubkatze schon gemeinsam mit seiner kleinen Tochter im Bett. © Roland Keusch

Tierschützer kritisieren die Haltung und Dressur von Tigern und Löwen. Heute beginnen die Vorstellungen.

Von Leon Hohmann

Auf dem Schützenplatz wird gehämmert, rangiert und fleißig aus den großen Lkw ausgeladen, während ein Strauß durch den staubigen Schotter stolziert und Löwen träge in der Sonne liegen. Am Montagmorgen gegen 7 Uhr begannen die Aufbauarbeiten für die sechs Vorstellungen des Zirkus Charles Knie in Remscheid. Für 96 Stallarbeiter, Elektriker, Artisten und Co. aus 13 Nationen sowie gut 100 Tiere ist der Schützenplatz bis Donnerstag das Zuhause.

Standpunkt von Leon Hohmann

Es ist bereits das fünfte Mal seit 2007, dass der Zirkus in Remscheid gastiert. In diesem Jahr ist er mit einer neuen Show hierhergekommen, die im März Premiere feierte. Bis zu 1440 Besucher finden in dem 16 Meter hohen Zelt Platz, das zwar nicht klimatisiert ist, aber gut belüftet sei. Gut zweieinhalb Stunden wird das Programm dauern, verspricht Geschäftsführer Sascha Melnjak.

„Wir bieten sehr viel Action, Nervenkitzel und Spannung“, skizziert Melnjak die Zirkusshow. So wird sich etwa Akrobatik unter der Zirkuskuppel mit lustigen Nummern von einem Clown oder auch einem Bauchredner abwechseln. Ebenso werde es eine Motorradshow im sogenannten Todesrad geben.

Vor allem aber wird es in der Manege echte Tiere zu sehen geben, das ist Geschäftsführer Stefan Melnjak wichtig. „Hologramme von Tieren wird es bei uns nicht zu sehen geben.“ Stattdessen werden Pferde, Lamas, Kamele oder eben auch Raubtiere präsentiert. Letztere laufen zu dritt oder zu viert in den geschätzt 100 Quadratmeter großen Stahlgitterkäfigen von rechts nach links und zurück. Der Splitt-Boden des Schützenplatzes ist an einigen Stellen zugedeckt mit Holzspänen. Zudem liegen kleine Baumstämme in den Gehegen.

+ Clown Gino und die Knie-Ballett-Dancers bereiten sich bereits auf die sechs Vorstellungen in Remscheid vor. © Roland Keusch

Haltung und Dressur kritisiert die Tierschutzorganisation Peta. In einem Schreiben heißt es, dass die Tiere im Schnitt alle vier Tage an einen anderen Ort reisen und es zwischen den Auftritten nur einen Tag Pause gibt. „Es ist unerhört, dass im Jahr 2019 noch Tiger und Löwen in engen Käfigen von Stadt zu Stadt transportiert und mit der Peitsche dressiert werden“, so Peta-Fachreferent Peter Höffken.

Raubtier-Dresseur Alexander Lacey, der mit 12 Jahren zum ersten Mal Löwen und Tigern gegenüber stand, kritisiert wiederum die Aussage von Peta. Sie sei nicht wissenschaftlich belegt. „Unsere 13 Großkatzen sind in der Zirkusumgebung aufgewachsen“, erklärt Lacey. Ein Wissenschaftler habe den Stress der Tiere insbesondere bei den Transporten untersucht. „Es wurde herausgefunden, dass sie dabei nicht gestresst sind.“ Und: Wenn ein Tier aggressiv oder nervös sei, werde es niemals in die Manege geführt. Zudem, sagt der Dresseur, habe ein Zirkus eine ähnliche Aufgabe wie Zoos, den Erhalt von Tieren zu sichern. „In der Natur sinkt die Zahl der Tiger und Löwen“, sagt er.

Großkatzen müssen mehrmals am Tag mit Wasser abgekühlt werden

Bei den Temperaturen von bis zu 30 Grad in den kommenden Tagen haben Lacey und die beiden Raubtierpfleger ein besonderes Auge auf Löwen und Tiger. „Sie mögen kein heißes Wetter. Zudem haben sie noch ihr Winterfell“, erklärt Alexander Lacey. Es gebe einen Pool, zudem würden die Großkatzen vor jeder Vorstellung mit Wasser abgekühlt.

VORSTELLUNGEN TERMINE Dienstag und Mittwoch, um 16 und 19.30 Uhr. Donnerstag um 11 und 15 Uhr. EINTRITT Tickets ab 15 Euro, Kinder zahlen mindestens 12 Euro. Der Eintritt für die Vorstellung heute um 16 Uhr kostet 10 Euro (Logenplätze 15 Euro).

Das Zirkus-Gastspiel ruft auch das Bergische Veterinäramt auf den Plan. „Es wird bei einer Vorstellung eine unangekündigte Kontrolle geben“, erklärt Sprecherin Sabine Rische. Aufgrund der regelmäßigen Kontrolle in verschiedenen Städten würden Zirkusse meist sehr penibel die Tierschutzvorgaben einhalten.

Rund zehn Stunden dauerte der Aufbau von Zelt, Technik, Wohnwagen und Infrastruktur. Am Donnerstag und Freitag dürften die 36 Tonnen Material deutlich schneller vom Schützenplatz verschwinden. Für den Abbau brauchten die Zirkusleute bei ihrer letzten Station in Hagen gut vier Stunden. Bei 45 Spielorten in einer achtmonatigen Saison wird das zur Routine.