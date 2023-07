Marketingrat: „Wir wollen, dass im Dorp etwas los ist“

In diesem Jahr wird der Marketingrat Lüttringhausen 20 Jahre alt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. „Zweck des Vereins ist die Wirtschaftsförderung in Remscheid-Lüttringhausen durch Stadtteilmarketing und flankierende Maßnahmen“, heißt es schlicht in der Satzung. Doch dahinter stecken unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Um Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen, um Ideen zu sammeln, sich auszutauschen, die Weihnachtsverlosung auf die Beine zu stellen oder auch schon mal neue Bäume zu pflanzen. In diesem Jahr wird der Marketingrat Lüttringhausen 20 Jahre alt.

Mit drei regelmäßigen Veranstaltungen begleitet der sein Dorp heute durchs Jahr. Rund um die Osterfeiertage gibt es Ostereier, im Advent die Weihnachtsverlosung und natürlich noch den großen Herbst- und Bauernmarkt, der regelmäßig Tausende Besucher in die Lüttringhauser Altstadt lockt - und der in diesem Jahr nach vier Jahren Corona-Pause wieder stattfindet.

„Wir wollen, dass in dem Stadtteil etwas los ist und sich die Leute mit Lüttringhausen identifizieren“, beschreibt Markus Kärst den Ansatz. Der Inhaber des Hotel Kromberg steht inzwischen an der Spitze des Vereins, schränkt aber ein: „Wir sehen uns nicht primär als Veranstalter.“ Wenn der Marketingrat einlädt, geht es in der Regel darum, die Gewerbetreibenden im Stadtteil, zu unterstützen, vor allem den Einzelhandel. Zum Beispiel mit dem verkaufsoffenen Sonntag zum Bauernmarkt.

Ausprobiert hat der Marketingrat dafür schon einiges. Kurz nach dem Start 2003 – der damalige Oberbürgermeister Fred Schulz hatte die Gründung von Marketingräten in den Stadtteilen angeregt – gab es zum Beispiel mit dem „Lüttringhauser Frühling“ eine Leistungsschau von Einzelhandel, Dienstleistern und Handwerkern im Dorp. Als aus der anfangs losen Gruppe 2008 ein eingetragener Verein wurde, war die erste Veranstaltung ein Public Viewing zur Fußball-EM in Österreich und der Schweiz, bei der die DFB-Elf erst im Finale an Spanien scheiterte.

Zudem sei man früher auch im Bereich Flächenvermittlung und Stadtteilentwicklung aktiv gewesen, berichtet Kärst: „Da sehen wir uns heute aber nicht mehr so.“ Voriges Jahr im März pflanzte man zusammen mit der Waldgenossenschaft 250 junge Bäume in dem Wald rund um den Wasserturm. Im Mai feierte der Rat seinen runden Geburtstag mit einem Brunnenfest.

So etwas zu stemmen, sei aber schwieriger geworden, sagt Markus Kärst. Auch weil sich immer weniger finden, die sich engagieren können und wollen. Bürokratie und Fachkräftemangel würden dafür sorgen, dass die Inhaber viel stärker in ihre jeweiligen Unternehmen eingebunden werden. „Es bleibt weniger Zeit fürs Ehrenamt.“

Mitglieder identifizieren sich mit ihrem Stadtteil

Etwa 50 Mitglieder hat der Lüttringhauser Marketingrat heute, vor allem Dienstleister, Handwerker und natürlich Einzelhändler. Aber auch das eine oder andere Industrieunternehmen, die Stadtsparkasse und einige Privatpersonen seien dabei, sagt Kärst. „Weil sie sich mit dem Stadtteil identifizieren.“

Darüber hinaus sind fünf Vereine Mitglied des Vereins, darunter auch der Heimatbund. Der habe ja ein ganz ähnliches Ziel wie der Marketingrat, sagt Markus Kärst, entsprechend ergänze man sich gut: „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, wir helfen uns gegenseitig.“

So können viele Dinge auf den sprichwörtlichen kurzen Dienstweg geregelt werden. Wie im letzten Jahr, als im Laufe der Vorbereitungen ein Terminkollision zwischen dem Dentalen Weihnachtsmarkt von Marketingrat-Mitglied Fundamental und der X-Mas-Party des Heimatbund auffiel. Schnell habe man sich abgesprochen und eine Lösung gefunden. „Das hat wunderbar geklappt“, sagt Kärst. „Das ist ja auch typisch für Lüttringhausen.“

marketingrat-luettringhausen.de