„Wir sind Remscheid“: Jugendliche proben für das Multimedia-Spektakel

© Michael Schütz In der Sporthalle Neuenkamp fand am Samstag die erste gemeinsame Probe für „#5630 – Multimedia-Show statt.

#5630: 300 Jugendliche üben begeistert für die Show, die im Herbst gezeigt wird.

Von Sabine Naber

Das hölzerne Logo „#5630“, das in einem der ersten Workshops erarbeitet wurde, stand am Samstagnachmittag unübersehbar in der Sporthalle Neuenkamp. Hier trafen sich die Protagonisten der geplanten großen Multimedia-Show, um zu besprechen, wie das Event ablaufen soll.

Rund 300 Jugendliche machen bei der Show mit dem Untertitel „Wir in Remscheid“ mit, verkörpern die vier Säulen „Bewegung, Musik, Wissen und Kunst“ des Projekts. „Wir wollen heute starten, als erstes einen Gesamteindruck vermitteln“, erklärte Jochen Peitz, gemeinsam mit Marcel Haupt der künstlerische Leiter der Show. „Wir haben uns den ganzen Wahnsinn ausgedacht“, so formuliert es Peitz.

Das Spektakel gestalten viele unterschiedliche Gruppen, die aber ein großes Ganzes bilden werden. Einiges darf noch nicht verraten werden, fest steht aber, dass es einen Film im Kino dazu geben wird.

Kartenvorverkauf startet am 1. September

Die Show in der Neuenkamper Halle wird von der Sängerin Lorena (16) eröffnet. „Der Raum wird komplett dunkel sein, Schlagzeug und E-Piano werden zu hören sein, bevor nach etwa drei Minuten die junge Dame aus Remscheid zu sehen sein wird“, hat Marcel Haupt die Eröffnungsszene schon genau vor Augen. Der Vogel „Pip“ wird zwitschernd durch die Halle fliegen und lustig durch die Show begleiten. Zumindest so lange, bis er mit einem Flugzeug zusammenstößt und ein Tandemsprung zu sehen ist. „Was dann passiert, soll noch geheim bleiben“, macht Haupt es spannend. Der Trailer „Wir in der Stadt“ wird gezeigt, unterschiedliche Tanzstile sind zu sehen, Pirouetten werden gedreht, und das Orchester von „Moments of Music“ wird den Song „Fly Like an Eagle“ spielen. Das Thema Wasser kommt zur Sprache, ein Papierschiffchen schwimmt von der Leinwand in die Halle, Akrobaten der Artistic Jumpers zeigen, dass man auch ohne Wasser schwimmen kann. „Dafür haben wir eine schöne Musikkomposition gefunden“, sagt Peitz.

Die Geschichte Remscheids wird humorvoll erzählt, dazu kommt eine witzige Animation, die zeigt, was die derzeitige Jugend ausmacht. Weil Kinder Märchen brauchen, werden 90 Jumpers zu kleinen und großen Spinnen, die auf dem Trampolin springen und schließlich die Bösen verjagen. „Gruseleffekt wird garantiert“, sind sich die Macher einig.

Szenen aus dem Fan-Film „Star Wars“ werden live nachgespielt, Kick-Boxer und Judo-Sportler zeigen ihr Können. „Das ist unser Appell, dass man Sportarten nicht nur angucken, sondern auch selbst ausüben kann“, erklärt Haupt.

Am Ende, wenn Benjamin Knaup den Song „All of me“ singt, kommt das Orchester dazu, die Tänzer und Akrobaten – alle zusammen bilden das große Ganze. „Am Schluss wollen wir zeigen, dass man - anders als zu Beginn – nicht allein ist. „Ein tolles Finale, bei dem Porträts von allen Beteiligten gezeigt werden, und es zur Musik von „He‘s a Bird“ heißt: „Wir sind Remscheid“, fasst es Haupt zusammen.

Ziel dieser imposanten Multimedia-Show ist, dass sich Jugendliche über das Spektakel mit ihrer Heimatstadt identifizieren sollen. „Tanzgruppen, Musiker, Künstler – all diese jungen Talente haben wir ins Projekt mit Trampolin, Ballett, Hip-Hop, Zumba-Fitness, Free-Running und einem Jugendorchester in Remscheid geholt“, sagt Peitz.

Die zwei jeweils vierstündigen Shows sollen Ende November gezeigt werden. Der Kartenvorverkauf startet am 1. September.