WiR möchte ehemaliges Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung weiter nutzen

In der Stuttgarter Straße sollen Wohnungen entstehen. Die Verwaltung teilt nun das weitere Vorgehen mit.

Remscheid. Nach dem Umzug des Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in den Neubau am Hauptbahnhof soll auf dem ehemaligen Gelände an der Stuttgarter Straße Wohnbebauung entstehen. Das hatte der Rat vor knapp einem Jahr entschieden. In einer Vorlage für die Bezirksvertretung Alt-Remscheid und den Bauausschuss teilt die Verwaltung nun das weitere Vorgehen mit.

Demnach soll bald ein erster städtebaulicher Entwurf erstellt werden, zudem will man im Rahmen der Bürgerbeteiligung den Kontakt zu den Nachbarn suchen und passende Förderprogrammen identifizieren. Alle Entwürfe sollen später den politischen Gremien und dann den Anwohnern präsentiert werden.

Noch bevor die Mitteilung in den Gremien besprochen wurde, hat die Wählergruppe WiR eine weitere Anfrage dazu eingereicht, die offenbar vor allem darauf abzielt, die Planungen für die Wohnbebauung zu verschieben und das ehemalige Kolleg vorübergehend weiter als Schule zu nutzen.

Dabei spricht die WiR unter anderem von „dringenden Umbaumaßnahmen an unseren Schulen“ und verweist auf eine Zusammenstellung der Verwaltung, nach der zwischen 2023 und 2027 185 Millionen Euro in Schulen investiert werden sollen. Auch weil die dafür als Ausweich-Quartier benötigten Container nur schwer zu beschaffen seien, solle der Leerstand in der Stuttgarter Straße vorerst als Aufnahmekörper für andere Schulen dienen. wey