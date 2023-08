In Remscheid kommen wieder deutlich mehr Flüchtlinge an

Bis Ende des Jahres rechnet die Verwaltung mit der Aufnahme von mehr als 150 Menschen. So ist die Lage in der Erstaufnahmeeinrichtung Hölterfeld.

Remscheid. Die Atempause bei der Aufnahme geflüchteter Menschen ist beendet: Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke erwartet derzeit 36 Personen pro Monat, die in Remscheid ankommen – und untergebracht werden müssen. Das wären bis Ende des Jahres über 150 Flüchtlinge zusätzlich. „Wie lange dieser Trend anhält, lässt sich nicht vorhersagen“, sagt Barbara Reul-Nocke. Deutschlandweit hätten die Kommunen aber schon längst ihre Belastungsgrenze erreicht.

Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik ankommen, werden nach Berechnungsschlüsseln auf die Länder und von dort auf die Kommunen verteilt. 2022 zählte Nordrhein-Westfalen rund 43.000 Asylanträge. „In diesem Jahr ist mit bis zu 70.000 Menschen zu rechnen. Die Unterkünfte des Landes sind voll“, sagt die Dezernentin. Dies ist ein Effekt, der losgelöst vom Krieg in der Ukraine zu beobachten ist.

Hölterfeld bleibt einzige Erstaufnahmeeinrichtung

Die Stadtverwaltung will dem Zustrom in Hölterfeld Rechnung tragen, wo sie 2022 eine Erstaufnahmeunterkunft in der dortigen Schule und der benachbarten Turnhalle eingerichtet hat – damals ausschließlich für Menschen aus der Ukraine. In dem Gebäudekomplex wird die Maximalbelegung nun quasi verdoppelt. Bis zu 350 Bewohner können dort künftig versorgt werden. „Wir haben Doppelstockbetten angeschafft“, erläutert Barbara Reul-Nocke.

Aktuell nicht mehr verfolgt werden hingegen die Pläne, die ehemalige Grundschule Am Stadion in Lennep in eine weitere Unterkunft zu verwandeln – auch mit Blick darauf, dass hier die komplette Infrastruktur aufgebaut werden müsste: vom Sicherheitsunternehmen bis zum Sozialdienst, vom Caterer, der die Menschen mit Mahlzeiten versorgt, bis zu Hausmeistern, die als Ansprechpartner für die Bewohner rund um die Uhr im Dienst sind. In Hölterfeld gebe es aktuell freie Kapazitäten: „Wir haben den Sommer genutzt, um weitere Wohnungen zu finden. Parallel dazu gab es nur vereinzelt Zuweisungen“, blickt die Dezernentin zurück. 55 Menschen leben derzeit hier, Platz für weitere rund 200 Personen gäbe es.

Weitere Unterkunftspläne gibt es nicht – aus finanziellen Gründen

OB Burkhard Mast-Weisz möchte nicht von einer neuen Herausforderung sprechen. „Es ist schlicht unsere Aufgabe, die Geflüchteten unterzubringen. Wo sollen sie denn hin? Sollen sie auf der Straße schlafen?“ Ein verzagtes „Ach, Du meine Güte“ helfe nicht weiter. Mast-Weisz rät stattdessen zur Erkenntnis: „Diese Menschen nehmen uns nichts weg.“ Ärgerlich sei das „unabgestimmte Verhalten“ der europäischen Staaten. Es dürfe nicht sein, dass einzelne Länder keine Flüchtlinge aufnehmen, andere umso mehr. „Meine Sorge ist, dass Europa versagt.“

Vor diesem Hintergrund sei es ein Segen, dass sich die „starke Stadtgesellschaft“ in Remscheid als solidarisch erweise. „Es geht hier um humanitäre Hilfe. Und so lange es Armut, Hunger und die Unterdrückung von Frauen gibt, wird es Flüchtlinge geben“, erklärt der OB, der gemeinsam mit der Dezernentin von den Plänen abgerückt ist, die Lenneper Grundschule als Unterkunft herzurichten. Dabei verweist er auch auf einen finanziellen Aspekt. „Wir hätten Geld in die Hand nehmen müssen, um dann nach zwei Jahren den Abriss des Gebäudes zu erleben.“ Die Grundschule Am Stadion zählt zu jenen Einrichtungen, die dem Bau des Outlet Centers weichen müssen.

Nur noch wenige Flüchtlinge aus der Ukraine

Und so wird es bei der einen Erstunterkunft bleiben, in der vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Irak und dem Iran untergebracht werden. Dies seien hauptsächlich die Herkunftsländer der Geflüchteten, die Remscheid 2023 aufnahm. Der Zuzug von Menschen aus der Ukraine hat unterdessen stark nachgelassen. 1157 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet leben in Remscheid, davon kamen nur 47 Personen in diesem Jahr an.

Zahlen

Insgesamt 4300 Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund leben derzeit in Remscheid – davon 461 Personen in den sieben Übergangsheimen und 55 in der Erstaufnahmeunterkunft in Hölterfeld. Aktuell hat der Fachdienst Zuwanderung knapp 300 Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. Daneben werden auch Unterbringungsmöglichkeiten in Containermodulen geprüft. 2023 kam es zu acht Abschiebungen, 15 Personen reisten nach Angaben der Verwaltung freiwillig aus.

Kommentar von Frank Michalczak: Mehr Helfer erforderlich

Im Juli 2015 musste die Stadt Remscheid quasi über Nacht 150 Geflüchtete unterbringen. Sie kamen in einem Reisebus an und fanden in Lennep ein Dach über den Kopf: In Windeseile wurden Betten in der ehemaligen Pestalozzi-Schule aufgestellt.

Jetzt geht es erneut um 150 Menschen: Sie werden aber nicht morgen erwartet, sondern bis Ende des Jahres. Genug Zeit also für die Verantwortlichen, sukzessive die vorhandenen Plätze zu belegen. Eines zeichnet sich dabei ab: Die Lebensumstände in der Schule Hölterfeld werden durch doppelstöckige Betten und durch mehr Menschen im gleichen Raum ganz bestimmt nicht leichter. Noch dringen wenige Konflikte nach außen.

Es ist aber ein gravierender Unterschied, ob dort wie momentan 55 oder womöglich im nächsten Jahr 350 Bewohner eine Bleibe finden. Das bedeutet auch, dass die Betreuung ausgebaut werden muss – insbesondere beim Sozialdienst. Denn die Menschen benötigen Hilfe, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden.