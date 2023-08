Wie Yoga bei der Traumabewältigung hilft

Marina Tkachuk (r.) gibt beim Yoga-Kurs für Alina (l.) & Co. den Takt vor. Der Sport hat eine therapeutische Wirkung.

Vor sechs Jahren überlebte Marina Tkachuk einen schweren Unfall. Sport hat ihr aus der Krise geholfen. Das gibt sie nun im Ukraine-Zentrum weiter.

Von Lena Spataro

Remscheid. Wenn es um die Traumabewältigung und einen gelungenen Neustart geht, hat Marina Tkachuk ihr eigenes Konzept entwickelt. Und genau das teilt sie nun mit ihren Landsleuten im Ukraine-Zentrum: Dazu verwandelt sich der große Hauptsaal der Begegnungsstätte regelmäßig in einen entspannenden Yogatempel und bietet geflüchteten Frauen die Gelegenheit, über ihre Erlebnisse zu sprechen, aber auch alle Sorgen zu vergessen und sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Marina Tkachuks eigene Reise begann vor sechs Jahren – sie überlebte einen schweren Autounfall. „Die Ärzte haben mir damals gesagt, dass ich nie wieder ein normales Leben führen und Sport machen kann“, erinnert sich die gebürtige Ukrainerin. Mit viel Training und der richtigen Einstellung konnte sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben kämpfen: „Yoga hat mir geholfen und Hoffnung geschenkt.“

Diese Erfahrung teilt Tkachuk nun drei Mal die Woche mit einer Gruppe von geflüchteten Frauen im Ukraine-Zentrum. Neben ihrer organisatorischen Arbeit im Kinder- und Jugendbereich und der Projektplanung im Sprachcafé gibt sie seit einigen Wochen Yogakurse. Bei den anderthalb stündigen Kraft- und Meditationsübungen können maximal 15 Frauen mitmachen. Sonst wird es mit den notwendigen Korrekturen schwierig. „Wir wollen auch eine intime Atmosphäre erschaffen“, fügt Tkachuk hinzu. Dafür verwendet sie Kerzen, ruhige Hintergrundmusik und ätherische Öle. Der gemütliche Raum mit den bodentiefen Fenstern, an denen selbstgemalte Bilder kleben, unterstreicht das Ambiente. Nur so können sich die Frauen fallen lassen und den Krieg in der Heimat kurzzeitig ausblenden.

Darum weinen die Frauen nach der Meditation manchmal

Unter den Teilnehmerinnen sind Anastasia, Natalia, Maryna und weitere Frauen jeden Alters, die Marina Tkachuk für das Angebot überaus dankbar sind. Viele der geflüchteten Frauen stammen ursprünglich aus dem Norden der Ukraine. Sie erlebten den Kriegsbeginn hautnah mit. Die Entscheidung zu treffen, das alte Leben hinter sich zu lassen und den weiten Weg nach Deutschland auf sich zu nehmen, war dennochschwer. Das hat deutliche Spuren hinterlassen. „Nach der Meditation weinen wir manchmal, weil die Anspannung von uns abfällt“, berichtet Anastasia Kovalenko. Die 26-Jährige ist vor anderthalb Jahren alleine aus der Ukraine geflüchtet. Zu ihrer Familie in der Heimat hält sie täglich Kontakt.

Natalia Kucherenko hat zuvor als Psychologin gearbeitet. Sie kann bestätigen, dass Yoga- und Meditationsübungen bei Traumata helfen können. Marina Tkachuks Konzept ist also doppelt bewiesen – wissenschaftlich und durch ihre persönlichen Erfahrungen.