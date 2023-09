Wie wichtig ist der Stadt der Radverkehr?

Verkehrsplaner Nikita Brilovics über die Kritik am Bürgerdialog und warum der Ausbau dauert.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Remscheid. Die Szene der radfahrenden Remscheiderinnen und Remscheider nimmt zu – dabei landet die Stadt allerdings in einem ADFC-Vergleich auf dem letzten Platz. Wie kann Remscheid fahrradfreundlicher werden? Und warum dauert es so lang? Das beantwortet heute der Verkehrsplaner der Stadt, Nikita Brilovics.

Herr Brilovics, der radfahrende Bürger Stefan Holzhauer beschreibt den Bürgerdialog Radverkehr, der letzte Woche im Werkzeugmuseum stattgefunden hat, als „Farce“ – und auch die CDU fragt nun danach. Sie waren für die Verwaltung dabei. Was entgegen Sie dieser Kritik?

Nikita Brilovics: Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Bürgerdialog eine „Farce“ war. Es waren 27 Teilnehmende da, was recht viel ist, wir haben unsere Planung vorgestellt und viele Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Ich finde, wir haben uns gut ausgetauscht. Vielleicht wird der Bürgerdialog nicht die Ansprüche eines jeden erfüllen. Wir haben im Übrigen auch viele positive Rückmeldungen erhalten. Wir gestalten den Bürgerdialog bewusst transparent, um Einblicke in unseren Planungsprozess zu geben. Damit die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, warum manche Dinge eine lange Vorlaufzeit benötigen.

„Wir müssen stets dicke Bretter bohren.“

Warum dauern Radfahrprojekte denn in Remscheid so lange? Ein weiterer Kritikpunkt war ja, dass andere Städte irgendwie schneller vorankommen.

Brilovics: Dass sich viele schnellere Prozesse wünschen, ist verständlich. Aber die Planungsprozesse sind teilweise recht aufwendig. Beispiel Balkantrasse. Zudem bin ich aktuell der einzige Radverkehrsplaner bei der Stadtverwaltung, der sich um die Umsetzung kümmert – zusätzlich zu meinen Aufgaben Verkehrskonzept Innenstadt und Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Es gibt auch bei den TBR nur einen Kollegen, der für Markierungen zuständig ist. Wir haben ausreichend Geld für den Radverkehr, die Politik beschließt regelmäßig. Daran mangelt es nicht. 300.000 Euro stehen jährlich bereit, hinzu kommen Einzelprojekt mit eigenen investiven Mitteln.

Was hemmt den Radverkehr in Remscheid?

Brilovics: Wir müssen stets dicke Bretter bohren.

Warum?

Brilovics: Weil der Radverkehr in Remscheid aufgrund der Topographie keine Tradition hat wie im Flachland. Wir haben es mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern auf der Straße und einer engen Bebauung zu tun. Das ist ein allgemeines Problem. Wir versuchen mit unseren Maßnahmen, den Ausbau des Radverkehrs Schritt für Schritt zu fördern. Das ist schließlich politischer Wille. Aber beim Bürgerdialog haben wir jetzt gesehen, dass man sich mehr Mut von uns wünscht. Zudem wünschen sich die radfahrenden Remscheiderinnen und Remscheider, dass mehr Stellplätze für parkende Fahrzeuge wegfallen und sie mehr Platz im Straßenraum bekommen.

Werden Sie das tun?

Brilovics: Eine gute Verkehrsplanung sollte keine Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen. Es sollte eher ein Weg des Miteinanders gefunden werden – nur so kann es gemeinsam funktionieren. Bestes Beispiel ist die Öffnung der Alleestraße für den Radverkehr. Hier funktioniert das Zusammenspiel von Radfahrenden und Fußgängern bislang reibungslos.

Oft können Radfahrende Wege durch Wälder nicht nutzen. Steht der Naturschutz dem Ausbau des Radverkehrs im Weg?

Brilovics: Das ist kein reines Remscheider Problem. Ich möchte betonen: Die Naturschutzbehörde stellt sich nicht dagegen. Sie äußert nur ihre Bedenken, gibt eine Empfehlung, dass auch die Umweltaspekte geprüft werden. Der Naturschutzbeirat ist natürlich auch eingebunden. Manchmal holen wir uns auch externe Expertise ein. So sollen zum Beispiel ein Abschnitt der Verlängerung der Balkantrasse und die Radwegeverbindung von Güldenwerth bis zur Werkzeugtrasse als externe Untersuchung vergeben werden. Gemeinsam suchen wir die bestmögliche Lösung. Daran erkennen Sie auch, wie schwierig die Radverkehrsplanung ist: Man muss den ÖPNV berücksichtigen, die Polizei anhören. Es gibt dabei viele Aspekte zu beachten – was das Tempo der Radverkehrsplanung verlangsamt.

Kann Remscheid überhaupt fahrradfreundlich werden?

Brilovics: Ja, und wir sind mittendrin. Ich kann versichern: Die Radverkehrsplanung wird ernst genommen. Nicht umsonst gibt es eine große Radverkehrskonzeption. Wir bemühen uns, dass Remscheid eine fahrradfreundliche Stadt wird – und das unterstützen gleich mehrere Dezernate. Auch bei Straßenneubauten oder Bauprojekten wird der Radverkehr einbezogen – sei es beim Kreisverkehr Eisernstein, beim Durchstich Intzestraße oder beim neuen Ebert-Platz. Dass der Radverkehr von vorneherein eingeplant wird, war vor zehn Jahren noch nicht der Fall.

Wollen Sie am Bürgerdialog Radverkehr festhalten?

Brilovics: Auf jeden Fall. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist immens wichtig für uns. Denn sie sind ja die Nutzerinnen und Nutzer. Sie sind tagtäglich mit dem Rad unterwegs und können manche Gegebenheiten noch besser einschätzen als wir. Wir sind daher über jede Anregung dankbar. Im Übrigen haben wir zwei Forderungen, die beim Runden Tisch Radverkehr genannt wurden, umsetzen können: Die Dresdener Straße und die Oswald-Greb-Straße, beides Einbahnstraßen, sind nun für den Radverkehr freigegeben. Ich würde mir für den nächsten Bürgerdialog, der 2025 stattfinden wird, wünschen, dass noch mehr unterschiedliche Gruppen vertreten sind. Vielleicht auch mehr Politikerinnen und Politiker. So könnte ein noch besserer Austausch gelingen.

Zur Person / Kontakt

Zur Person: Nikita Brilovics (30) wurde in Lettland geboren, lebt seit dem fünften Lebensjahr in Wuppertal. Dort hat er auch vor über drei Jahren sein Masterstudium in Verkehrswirtschaftsingenieurwesen beendet. Seitdem ist er bei der Stadt Remscheid beschäftigt. Er kümmert sich vor allem um die Verkehrsplanung und den ÖPNV. Er ist zudem der einzige Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, der die Radverkehrsplanung bearbeitet. Der Wuppertaler fährt privat auch Rad, im Job nutzt er ein E-Bike der Stadtverwaltung.

Kontakt: Wer Anregungen zum Radverkehr hat, kann eine E-Mail senden: radverkehr@remscheid.de oder die Radar-App nutzen (Eigenschreibweise: RADar!). Sie ist kostenfrei im App-Store verfügbar. Nikita Brilovics arbeitet die Anregungen nach und nach ab, bittet aber um Geduld.