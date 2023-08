Wie steht es um Remscheids Radverkehr?

Remscheid. Die Stadt Remscheid veranstaltet wieder einen Bürgerdialog Radverkehr, den inzwischen vierten seit der Premiere 2019. Los geht es am Montag, 21. August, um 17 Uhr im Deutschen Werkzeugmuseum, Cleffstraße 2-6 in Hasten. Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich über die aktuellen Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs und die weiteren Planungen in diesem Bereich zu informieren und die Ergebnisse gemeinsam mit Vertretern der Stadt zu diskutieren, heißt es in der Ankündigung: „Ziel der Veranstaltung ist es, die konkreten Bedürfnisse der Radfahrenden für einen besseren Radverkehr zu erfahren und die Vorschläge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den zukünftigen Planungen im Radverkehr zu berücksichtigen.“ Dies sei ein wesentlicher Teil der von Rat beschlossenen Remscheider Mobilitätsstrategie. Interessierten werden gebeten, sich vorher per E-Mail an radverkehr@remscheid.de anzumelden. wey