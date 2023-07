Wie soll sich die Kölner Straße wandeln?

Vereinsvorsitzender Klaus Kreutzer beklagt weiterhin den Niedergang der einst stolzen Einkaufsmeile, die sich noch immer nicht zum Positiven verändert habe.

Von Frank Michalczak

Lennep. An einer Wand seines Büros erinnert Klaus Kreutzer ein Spruch daran, dass es sich lohnt, entschlossen zu bleiben und für seine Ziele zu kämpfen: „Über viele Steine, die im Weg stehen, kann man einfach einen großen Schritt machen“, steht dort geschrieben. Auf diesen „große Schritt“ der Stadt Remscheid wartet der 73-Jährige seit Jahrzehnten vergebens – jedenfalls, wenn es um die Kölner Straße geht. Der Vorsitzende des Lenneper Verkehrs- und Fördervereins beklagt weiterhin den Niedergang der einst stolzen Einkaufsmeile, die sich noch immer nicht zum Positiven verändert habe. „2022 hätten wir 25 Jahre Boulevard Kölner Straße feiern können. So viel Zeit ist vergangenen, seit die Pläne verfolgt wurden“, beklagt er den Stillstand.

Dabei waren die Ampeln für die Modernisierung schon auf Grün geschaltet: Das Land Nordrhein-Westfalen habe in zwei Schritten eine Förderzusage von 5,2 Millionen Euro abgegeben. „Doch die Stadt wollte den Eigenanteil nicht aufbringen. Es waren 290.000 Euro“, blickt zu zurück. Die Folge: Das Projekt wurde zu den Akten gelegt.

Nun seien zwar erneut Stadtplaner damit beschäftigt, Lösungen für eine Umgestaltung zu erarbeiten. „Dabei müssten die vorhandenen Pläne doch nur aus der Schublade geholt werden“, erklärt Kreutzer.

Was die Pläne aus den 90er Jahren vorsahen

Breitere Bürgersteige, Schrägparkbuchten, eine versetzte Linienführung auf der Fahrbahn – all das und weitere Vorschläge von damals seien alles andere als aus der Zeit gefallen. Es gelte, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, zum Beispiel mit mehr Bäumen, selbst wenn dies einige Parkplätze kostet: „Auch an mehr Grün haben die Studierenden in den 90er Jahren schon gedacht. Sie hatten an einem Wettbewerb teilgenommen, den unser Verein gestartet hatte“, berichtet der Inhaber vom Sanitätshaus Kreutzer, der in einem weiteren Ehrenamt den Handelsverband NRW im Bergischen Land vorsitzt – und daher von den Nöten der Branche weiß.

Auch vor seiner Ladentür erlebt Klaus Kreutzer den Wandel mit. Im letzten Vierteljahrhundert seien Lenneper Geschäfte in dreistellige Zahl verloren gegangen – eine Vielzahl auf der Kölner Straße, wo sich stattdessen unter anderem Fitness- und Rehastudios, Friseursalons und Dienstleister angesiedelt haben.

Ein Teilbereich könnte dort künftig zur Einbahnstraße werden, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren, wie es in den aktuellen Überlegungen der Verwaltung heißt. Das stößt bei Klaus Kreutzer auf klaren Widerspruch. Er bezeichnet diese Denkspiele als „unausgegoren“. „Die Kölner Straße ist eine Durchgangsstraße“, erklärt er, wobei er auch auf die Warenanlieferung für Edeka und Aldi verweist, die im ehemaligen Hertie-Gebäude zu Kundenmagneten wurden.

Wie die zuständige Stadtplanerin Christina Kutschaty berichtet, werde die Verwaltung bis Ende des Jahres konkretere Planungen zur veränderten Verkehrsführung vorlegen. „Denkbar sind ja verschiedene Ausgestaltungen“, sagt sie mit Blick darauf, Fahrzeuge etwa im Teilbereich zwischen der Ortslage Am Johannisberg und der Bahnhofstraße nur in eine Richtung zu lenken. Die Planer hätten somit den nötigen Platz für eine Neugestaltung, der Durchgangsverkehr würde über die Robert-Schumacher-Straße abgeleitet. Mehrere Abteilungen im Rathaus seien allerdings noch damit beschäftigt, Auswirkungen dieser Maßnahme zu prüfen. Christina Kutschaty erinnert zum Beispiel daran, dass die Robert-Schumacher-Straße mehrmals im Jahr Schauplatz von „Festivitäten“ ist, wie sie das Oktoberfest und die Party der Karnevalsgesellschaft in Festzelten beschreibt. Aber: Auf offene Fragestellungen sollen nun Lösungsvorschläge folgen.

Entwicklungskonzept für Lennep soll nun Konturen annehmen

Konturen soll auch ein Gesamtkonzept für den Ort annehmen, bei dem ganz unterschiedliche Aspekte geprüft werden: Wo sollen Wohnbauflächen in Lennep entstehen? Wie kommen die Menschen vom Bahnhof schnell und bequem in die Quartiere? Soll die Altstadt autofrei werden? Wie könnten Tagestouristen angezogen werden? Und: Wodurch lässt sich der Radverkehr stärken? All das sind Fragen, mit denen sich das Fachbüro Stadtguut befasst. Dabei sollen die Lenneper einmal mehr beteiligt werden – bei einem „Projektmarkt“, wie Christina Kutschaty ankündigt.

