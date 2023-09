Wie sicher ist es im Bergischen, Herr Reul?

Der NRW-Innenminister schätzt die Bergischen Unternehmen. Wie er deren Aussichten einschätzt und wie er die Sicherheitslage im Bergischen Land aktuell sieht.

Von Lothar Leuschen

Bergisches Land. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ist ein Kind des Bergischen Lands. Den Bergischen Zukunftspreis, der am Dienstagabend in der Klosterkirche Lennep verliehen wurde, hat er unter anderem deshalb besonders gerne eröffnet – aber auch, weil er die Unternehmen der Region schätzt. Wie er deren Aussichten einschätzt und wie er die Sicherheitslage im Bergischen Land aktuell sieht, legt er im Interview mit unserer Zeitung dar.

Wie bewerten Sie aktuell die Sicherheitslage im Bergischen Land?

Herbert Reul: Nach der Pandemie sind überall in Bund und Land die Straftaten angestiegen. Das gilt auch für das Bergische Land. Die Menschen sind irgendwie rauer, dünnhäutiger geworden. Das zeigt sich dann in den Zahlen. Körperverletzungen, also der Schlag ins Gesicht und auch Gewaltkriminalität, also zum Beispiel Raub, sind gestiegen. Wir haben eine Idee, warum das so ist. Das Leben ist wieder zurück auf die Straße gekehrt, zeitgleich sind aber neue Krisen dazugekommen. Krieg, Inflation, Energie. Das macht Sorge und Not und den einen oder anderen gewiss auch reizbarer.

Inwieweit haben Sie für die Innenpolitik des Landes NRW die Rahmenbedingungen von Unternehmen im Blick?

Reul: Die Unternehmerlandschaft hier in Nordrhein-Westfalen ist vielfältig. Cybersicherheit muss das genauso sein. Spätestens mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist das Thema noch mal verstärkt in den Fokus gerückt worden. Aber ich kann Ihnen sagen: Wir lassen die Unternehmen bei den Fragen rund um Cybersicherheit nicht im Stich. Wir stehen beratend zur Seite und zeigen, wie man sich bestmöglich vor Cyberattacken schützen kann. Aber nicht nur die Landesregierung macht sich darüber Gedanken. Auch der Bund und die EU arbeiten daran.

Wie bewerten Sie die Wehrhaftigkeit von Unternehmen und Wirtschaft in NRW gegenüber Cyberkriminalität?

Reul: Nordrhein-Westfalen ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und damit leider auch regelmäßig Ziel von Cyberangriffen. Gerade deshalb müssen wir verstärkt die Cybersicherheit in den Fokus nehmen. Unsere Wirtschaft ist gut gewappnet, gleichwohl müssen wir uns jederzeit neuen Gefahren stellen. Denn auch Kriminelle sind erfinderisch. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen sehe ich noch mehr Potenzial, sich vor Cyberangriffen zu schützen.

Ich habe hierzu bereits auf verschiedensten Veranstaltungen von Wirtschaftsvertretern gesprochen und unsere Unterstützung angeboten. Die Polizei berät auch im Bereich Cybersicherheit. Unsere Koordinierungsstelle für Cybersicherheit im Innenministerium bringt Anlaufstellen und Institutionen zusammen. Und im Landeskriminalamt NRW tummeln sich mit der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime die Spezialisten der Kriminalpolizei, die eng mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Köln zusammenarbeitet. Was am Ende aber auch zählt: Eigenverantwortung der Unternehmen.

Was bedeutet die benötigte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt von NRW für das Innenministerium und womöglich für die Polizei?

Reul: Natürlich brauche ich für die Polizei und auch für mein Ministerium die besten Leute. Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für diese Jobs interessieren würden. Zum Beispiel als Polizist. Aber selbst wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen sollten, es gibt noch andere Möglichkeiten, hier einen Job zu finden. Zum Beispiel als Regierungsbeschäftigter. Ich sehe das als Chance, hier qualifiziertes Personal zu finden.

Wie sicher sind Sie, dass die Polizeibehörden beispielsweise für das Bergische Land angesichts des Fachkräfte- und Auszubildenden-Mangels dauerhaft genügend Personal finden?

Reul: Wir sind da jetzt nicht überrascht worden, dass Fachleute fehlen werden. Die fehlen ja auch in anderen Bereichen. Mit der Fachkräfteoffensive NRW sind wir die notwendigen Schritte gegangen und sehen, dass sich da was tut. Und für die Polizei haben wir ja auch neue Wege geöffnet. Stichwort „Schulversuch Fachoberschule Polizei“. Also die Möglichkeit für Schüler mit mittlerem Schulabschluss oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, Polizei zu lernen. Erst zwei Jahre die Schulbank drücken, dann noch mal drei Jahre im dualen Studium. Das ist bislang ein Riesenerfolg. Oder als Direkteinstieg. So suchen wir Führungskräfte aus den Bereichen Jura und Verwaltung. Die Polizei bleibt auch zukünftig als Arbeitgeber attraktiver. Das zeigen uns auch die rosigen Bewerberzahlen: Auf jede Kommissaranwärterstelle melden sich fast viermal so viele Bewerber.

Dazu: Stadt sucht Fachkräfte für Kita

Sie sind derzeit der beliebteste Minister im Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst. Was bedeutet das für Ihre eigenen politischen Ambitionen? Wird es den Innenminister Reul – Wahlerfolg vorausgesetzt – über diese Legislaturperiode hinaus geben? Oder kommt für Sie die Rente mit 75?

Reul: Ich mache meinen Job als Innenminister sehr gerne. Über meine persönliche Zukunft mache ich mir jetzt keine Gedanken, dafür gibt es zu viel zu tun.

Gibt es für Sie einen Lieblingsort im Bergischen Land – von Leichlingen abgesehen?

Reul: Leichlingen ist schon Nummer eins, weil es mein Zuhause ist. Aber das Bergische Land ist einfach in seiner Vielfalt meine Heimat. Jedes Fleckchen hat seine Vorzüge. Deshalb kann ich mich da nicht festlegen.