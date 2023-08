Wie sich Täter über das Internet das Vertrauen von Kindern erschleichen

Kriminalhauptkommissarin Tanja Ferlic klärt über Gefahren für junge Online-Nutzer auf. Eine Masche nennt sich Cyber-Grooming.

Von Katharina Rüth

Bergisch Land. „Du siehst toll aus“ zieht oft bei Mädchen, „Super-Spielzug“ spricht Jungs im Online-Spiel an. Mit Komplimenten erschleichen sich Täter das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen im Internet. Um früher oder später Fotos und Filme mit sexuellem Inhalt zu verlangen oder sogar einen Missbrauch in der realen Welt zu begehen. „Cyber-Grooming“ heißt das Vorgehen, über das Kriminalhauptkommissarin Tanja Ferlic und ihre Kollegen von der Kriminalprävention der Wuppertaler Polizei Kinder, Eltern, Schulen und andere Einrichtungen aufklären.

„Grooming heißt, jemanden für etwas vorzubereiten“, erklärt die Kommissarin. Bei Cyber-Grooming werden Mädchen und Jungen im Internet nach und nach so manipuliert, dass sie den Wünschen der Täter folgen. Dass das nicht selten ist, zeigt eine Umfrage der Landesanstalt für Medien NRW. Danach wurden fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen (24 Prozent) bis 18 Jahre bereits im Internet von Erwachsenen zu einer Verabredung aufgefordert. Jedes siebte Kind wurde aufgefordert, sich vor der Webcam auszuziehen. Cyber-Grooming ist strafbar, auch der Versuch.

Es beginnt mit einem scheinbar harmlosen Kontakt in den sozialen Medien, etwa bei TikTok, Instagram oder in der Chat-Funktion eines Onlinespiels. Die Täter geben sich als Gleichaltrige aus, bauen ein Vertrauensverhältnis auf. „Dabei versuchen sie, viele persönliche Dinge über die Kinder und Jugendlichen herauszufinden, ihr Alter, wo sie wohnen und zur Schule gehen, sagen aber wenig über sich“, so die Polizistin. „Das sollte schon Misstrauen wecken“, warnt sie. Ebenso, wenn versucht wird, das Gespräch in einen privaten Chat-Raum zu verlegen, oder im Onlinespiel virtuelle Hilfsmittel verschenkt werden.

Lesen Sie auch: Häusliche Gewalt: Fälle werden krasser

Die Täter fordern immer mehr von den Kindern und Jugendlichen

Die Täter haben scheinbar viel Verständnis für Schul- oder Familienprobleme. Schlagen etwa vor, dass man bei dem Onlinespiel in einer Mannschaft spielt, erzählen von einem Bekannten mit Modelagentur, an den er das Mädchen vermitteln könne. „Irgendwann wollen sie, dass die Kinder ihre Kamera anmachen“, erklärt Tanja Ferlic. „Ihre eigene Kamera funktioniert dann angeblich gerade nicht. Denn dann würde ja erkennbar, dass ihre Identität als Jugendliche ein Fake ist.“ Und irgendwann komme die Frage nach sexuellen Erfahrungen. Wenn die Kinder und Jugendlichen dazu nichts sagen wollen, „akzeptieren sie kein Nein“.

Die Täter argumentierten mit „Wir kennen uns doch jetzt schon“ und mit den Geschenken während des Onlinespiels: „Jetzt bist du mal dran.“ Später folgten Bitten um Fotos im Bikini, in Unterwäsche oder nackt, vielleicht auch Bilder von sexuellen Handlungen der Kinder und Jugendlichen an sich.

Manche Täter beließen es bei Bildern, andere versuchten, die Kinder zu treffen. Tanja Ferlic weist auf eine Gefahr hin: Sobald die Kinder ihre Kamera anmachen, kann der Täter davon Fotos und Filme abspeichern, aus Ganzkörperbildern Details wie Geschlechtsteile herauszoomen.

Kinder schämen sich oft oder haben Angst vor einer Strafe

Haben die Kinder erst ein Foto geschickt, können Täter sie damit erpressen, drohen, es zu veröffentlichen, wenn sie kein weiteres bekommen. „Kinder holen sich oft keine Hilfe, weil sie sich schämen oder aus Angst vor Strafe – weil sie etwa trotz Verbots gespielt haben“, sagt Tanja Ferlic. Manche wollten auch weiter an die Versprechen, etwa die Modelagentur, glauben. Und manche schwiegen, „weil der Täter ihnen eine Mitschuld gibt, indem er sagt: ,Du hast mir doch schon etwas geschickt, das hättest du ja nicht tun müssen.‘“ Aber, betont Tanja Ferlic: „Kein Kind trägt eine Schuld am Missbrauch, selbst wenn sie schon ein Foto geschickt haben. Schuld sind immer die Täter.“

Sie will, dass Kinder und Jugendliche aufgeklärt werden: „Wer weiß, welche Gefahren es gibt, wird schneller misstrauisch.“ Kinder sollten wissen, dass sie einen Chat beenden, einen Chatpartner blocken dürfen. Und, dass sie sich in einem solchen Fall an die Eltern wenden können. Dafür müssen die Eltern wissen, wo ihre Kinder im Internet unterwegs sind. „Am besten beschäftigen sich Eltern mit dem Thema, bevor die Kinder dort unterwegs sind“, empfiehlt Tanja Ferlic.

Lesen Sie auch Ferienzeit: Das schützt vor Einbrechern Ferienzeit: Das schützt vor Einbrechern Was ist Stalking und welche Hilfe gibt es? Was ist Stalking und welche Hilfe gibt es?

Eltern sollten ihren Kindern eine Anlaufstelle bieten

Technisch können Eltern es so einrichten, dass Onlinespiele nur mit Partnern möglich sind, die die Eltern zulassen. Kinder und Jugendliche sollten im Internet nur mit Pseudonymen spielen, die keinen Hinweis auf Geschlecht und Alter geben. „Es gibt viele Internetseiten, auf denen sich Eltern informieren können“, sagt Tanja Ferlic. Und ebenso Seiten, die Kinder altersgerecht aufklären. Wichtig sei, Kindern keine Angst zu machen. „Man sollte ihnen nur sagen, was passieren kann, und sie auffordern: Wenn du dich unwohl fühlst, komm zu mir.“ Wollen Eltern Täter anzeigen, sei es wichtig, den gesamten Chatverlauf zu sichern, damit es vor Gericht verwertbar ist.

Um möglichst viele Erwachsene zu erreichen, gehen Tanja Ferlic und ihre Kollegen von der Polizei in Schulen und Kitas, informieren bei Elternabenden, bei Lehrerfortbildungen, in Kirchen- und Moscheegemeinden über Gefahren und Hilfsangebote. Infos und Hinweise zu Hilfsangeboten gibt es im Internet unter: klicksafe.de/cybergrooming