Wie kann ich betroffenen Frauen helfen?

Remscheid. Kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März macht die Veranstaltungsreihe Hasenberger Gespräche häusliche Gewalt zum Thema. Am Montag, 6. März, wird darüber Margret Schnetgoeke sprechen. Die Diplom-Psychologin und -Sozialarbeiterin ist Mitarbeiterin der Kölner Frauenberatungsstelle. „Häusliche Gewalt beziehungsweise Gewalt in Partnerschaften ist in erster Linie Gewalt gegen Frauen. Jede vierte Frau hat schon mindestens einmal zu tun gehabt mit physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt“, heißt es in einer Ankündigung. Los geht es um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Hardtstraße. lho