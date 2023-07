Wie Jugendliche zu Schafzüchtern werden

Vorbereitungskurs für Jungzüchter im Bornstal bei Klaus-Louis Hanne. Bald tritt der Nachwuchs auf Bundesebene an.

Von Peter Klohs

Remscheid. Am Samstagmorgen ging es im eher beschaulichen Bornstal tierisch zu: Zu dem stetig fallenden bergischen Landregen gesellte sich das Blöken von Schafen. Außerdem waren mehr Kinder und Jugendliche vor Ort als Erwachsene. Denn der Nachwuchs wurde auf den Bundesjungzüchter-Wettbewerb für Schafzucht vorbereitet.

Fides Lenz, Geschäftsführerin und Zuchtleiterin beim Schafzuchtverband NRW in Soest, erklärte die Hintergründe. „Der Bundesjungzüchter-Wettbewerb wird in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen stattfinden, genauer im Freilichtmuseum in Detmold. Und dann kam schnell der Gedanke: Wenn wir schon die Meisterschaften ausrichten, dann wollen wir auch Teams stellen, die da mitmachen.“

Wie laufen die anstehenden Meisterschaften ab?

Generell, so die Geschäftsführerin, teile man die Meisterschaften in drei Klassen ein. Da agiert die Kindergruppe, in der junge Züchter zwischen sechs und zehn Jahren aktiv sind, dann kommen die Junioren (elf bis 15 Jahre) und die Master, die bis zum Alter von 25 Jahren teilnehmen dürfen. „Die meisten Kinder und Jugendlichen sind vorgeprägt“, weiß Lenz. „Ihre Eltern und Großeltern hatten schon eine Schafzucht und dann wächst man da schnell rein. Manche haben auch ihre Freunde mitgebracht, die mal in die Schafzucht reinschnuppern wollen.“

Insgesamt tummeln sich an diesem Morgen 15 Nachwuchszüchter auf dem Hof von Klaus-Louis Hanne. „Wir haben die Vorbereitungen nach hier verlegt, weil Herr Hanne Bergschafe, sogenannte alpine Schafe, züchtet. Das ist nicht so häufig der Fall. Aber auch diese bedürfen der Einschätzung der Nachwuchszüchter, die zahlreichen Fragen nachgehen müssen: Sind die Tiere für die Zucht geeignet? Welche Eigenarten haben Bergschafe? Wie werden die bewertet? Und alle Antworten müssen die Kinder auch begründen.“

Bei der Prüfung müssen die Schafe dem Prüfer vorgeführt werden. Sie sollten daher führig sein und nicht etwa stur oder unwillig. „Die Kinder und Jugendlichen haben den ruhigen Umgang mit den Tieren verinnerlicht“, sagt Fides Lenz. „Die Schafe sollen ja keinen Stress haben.“ Die Kinder achten auf die Beschaffenheit der Wolle, die Muskeln und die äußere Gesamterscheinung. Erreicht das Tier in einer dieser Rubriken das Geforderte nicht, ist es aus dem Zuchtprogramm auszuschließen oder kommt erst gar nicht hinein. „Das Tier sollte schon einen robusten Eindruck machen.“ Lenz fügt hinzu, dass die Arbeit mit dem Nachwuchs immer sehr motivierend sei. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier eine herausragende Nachwuchsförderung feststellen können.“ Dank einer Spende des Rheinischen Giro- und Sparkassenverbandes sei der Kurs kostenfrei gewesen.

Schafzucht ist, glaubt man den Worten von Andreas Humpert, Vorsitzender des Zuchtausschusses NRW, sehr wichtig. „Schafhaltung ist Naturpflege“, sagt er.

„Schafe können für Menschen unbegehbare Flächen beweiden. Manche beweiden Deiche, andere freie Flächen. Schafe tragen zum Hochwasserschutz bei und beweiden Moore oder extreme Steilhänge. Außerdem schützen wir Züchter gefährdete Schafrassen vor dem Aussterben.“

Mit Blick auf den Bundesjungzüchter-Wettbewerb fügt er an: „Wir sind das vierte Bundesland, das diese internationale Prüfung durchführt. Wir sind froh über jeden Jugendlichen, der bei uns mitmacht. Und inzwischen haben wir auch eine komplette Gruppe aus jungen Damen, die teilweise auch schon eigene Schafe besitzen. Beim Wettbewerb in Detmold müssen wir mit insgesamt 50 Teilnehmenden rechnen. Das ist schon recht viel.“

Immer noch regnet es im Bornstal, aber die zehn schwarzen, braunen und gescheckten Bergschafe von Klaus-Louis Hanne kümmert das wenig. Sie blöken.

Video des Zuchtverbandes

Der Bundesjungzüchter-Wettbewerb für Schafzucht findet am ersten Septemberwochenende in Detmold statt. Ein Video des Zuchtverbandes über Schafzucht ist online zu finden. Einhellige Meinung der Kinder zu den Tieren: „Schafe sind cool.“ Das Video: https://t1p.de/3vnvb