Wie im Film: Drei Fahrradrouten durch den Süden

Geheimtipp: Wer vom Vaillant-Platz nach Lennep will, kann abseits der B229 fahren. Tour 1 endet an der kleinen Brücke Zur Bökerhöhe.

Für Berufspendler nach Lennep, für Familien, für Genießer: RGA und Verein Bergischer Brückenschlag geben Strecken-Tipps.

Remscheid. Viel Industrie, eine Bundesstraße und starker Fahrzeugverkehr prägen den Südbezirk auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch viel Grün, Wander- und Fahrradwege, Erholung. Gemeinsam mit Klaus Walder und Gerd Münnekehoff vom Verein Bergischer Brückenschlag, die sich mit ihrer „Bergischen Runde“ für eine lückenlose 60-Kilometer-Rundroute einsetzen, haben wir uns in den Sattel geschwungen und drei Fahrradstrecken durch den Süden getestet. Die Lokalpatrioten auf zwei Rädern haben dabei den einen oder anderen Geheimtipp parat.

Tour 1: Vaillant-Platz bis Lennep ohne Bundesstraße: „Die Neuenkamper Straße und die Lenneper Straße sind für mich die am meisten befahrenen Berufsradwege nach Lennep“, sagt Klaus Walder. Da aber niemand gern die ganzen Abgase einatmet und es auf der B229 zuweilen gefährlich sein kann für Zweiradfahrer ohne Knautschzone, hat Walder eine Alternativroute parat, die durch ruhigere Gebiete führt. „Die kennt kaum jemand.“

Man fährt so: Vom Johann-Vaillant-Platz aus in Richtung Lenneper Straße fahren, dann direkt rechts in die Engelbertstraße abbiegen. Am Ende links in die Jan-Wellem-Straße über die Intzebrücke weiter zur Baisieper Straße und direkt scharf links in die Oststraße. Am Ende links fahren und direkt wieder rechts in die Dresdner Straße. Immer weiter geradeaus, bis man auf die Sensburger Straße rollt, dann auf der Anhöhe über die kleine Bahnbrücke – und, voilà!, kommt man Zur Bökerhöhe gegenüber von Auf dem Langefeld raus, wo es zur Feuerwehr geht. Von hier aus kann man rechts über einen Radweg bis Lennep fahren – und auch weiter über die Balkantrasse.

+ Wer hinter dem Freibad scharf rechts in den Wald abbiegt, wird sich wundern: Von hier aus sind es nur 11.929 Kilometer bis Hawaii. © Melissa Wienzek

Tour 2: Mitten durchs Grüne vom Kuckuck bis zum Eschbachtal:Wer von der Lenneper Straße aus an der Bahn entlangfährt, gelangt auf den Radweg, der parallel zum Kuckuck verläuft. Immer weiter auf der alten Straßenbahnlinie, bis man auf die Intzestraße trifft. Hier, an der Bushaltestelle Struck, müssen wir die Straße queren. Gegenüber geht es einen steilen Pfad hinab. Wusste das jemand? „Mit der Stadt ist derzeit in Klärung, dass hier ein kleiner Tunnel rüber zur anderen Seite entsteht“, erklärt Klaus Walder, der auch beim Runden Tisch Radverkehr mitmacht.

+ Nach dem Holzschilderbaum grüßt der Waldlehrpfad samt Bienenfutterautomat am Wegesrand. Weiter geht‘s Richtung Preyersmühle. © Melissa Wienzek

Nun geht es durch die Hofschaft Struck immer weiter bergab über idyllische Wege, links grüßt der Schwanenteich – man landet in der Mebusmühle. Von hier aus ein Stück die Straße entlang und rauf auf den Parkplatz mit den abgestellten Wohnwagen Richtung Freibad. Wussten Sie, dass man direkt hinter dem alten Bademeisterhaus rechts runter einen Fahrradweg direkt neben dem Volleyballfeld des Freibads entlangfahren kann? Ist aber recht schmal. Doch es lohnt sich. Denn da, wo man rauskommt, gibt es viel zu sehen: 11.929 Kilometer sind es nur bis Hawaii. Oder lieber der Mount Everest in 6800 Kilometern, ist kürzer. Das zumindest verrät der liebevoll bemalte Holzschilderbaum an der kleinen Abzweigung. Dahinter beginnt der Waldlehrpfad. Total niedlich: Hier gibt es nicht nur einen Bienenfutterautomaten mitten im Grünen, sondern auch kleine Schaukästen mit unseren Waldbewohnern und Fischen im Eschbachtal. Einen hat sich der Reiher dahinter am Teich wohl schon geholt. Weiter durch den Wald, hat man von oben einen tollen Blick auf die Preyersmühle. Weiter am Grillplatz Altenhammer und dem Johanneshammer landen wir in Tyrol, wo wir noch die Ruine der alten Straßenbahn entdecken. Indiana Jones, wo bist du?

+ Am Ende des Lobachtals, wo wir die Straße Richtung Tyrol und Hammertal queren, sieht man noch die alte Straßenbahnruine – wie im Film. © Melissa Wienzek

Tour 3: Durchs romantische Hammertal bis Güldenwerth: Von Tyrol aus wandeln wir auf dem Industriegeschichtspfad Hammertal, immer geradeaus am Bach entlang. Die Schilder des BGV am Wegesrand erklären, wie Wasser einst als treibende Kraft für die vielen Hämmer genutzt wurde. Das Wasser plätschert seicht, das Licht ist ein ganz besonderes – das Hammertal ist so romantisch, dass man sich hier eine Fortsetzung von „Herr der Ringe“ vorstellen könnte. Am Ende geht es links Richtung Diederichskotten und immer weiter bergauf, bis man am Ende wieder am Bahnhof Güldenwerth landet.

App und Treff

Mängelmelder: Wem Schlaglöcher, fehlende Schilder oder sonst etwas auffällt, um den Radverkehr zu verbessern, kann dies über die Radar-App melden. Im App-Store kostenlos zu finden unter „RADar!“ Die Meldungen landen bei der Stadt.

Bürgerdialog: Mit dem Team Radverkehr und anderen Radfahrerinnen und Radfahrern diskutieren ist beim Bürgerdialog Radverkehr im Deutschen Werkzeugmuseum möglich: Montag, 21. August, 17 Uhr.

