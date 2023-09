Wie Huhn Heinrich und seine Kollegen Schulkindern helfen

Die Heinrich-Neumann-Schule hat vier königliche neue Mitarbeiter.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Royales Flair weht ab sofort durch den Südbezirk. Denn Remscheid zählt neuerdings vier Promis zu seinen neuen Einwohnern: Engelberta, Heinrich der I., Camilla und Alma sind in die Engelbertstraße 1 eingezogen. Die beiden letzten Damen sind sogar extra aus Sussex angereist – und dabei gerade mal vier Monate alt. Die Leibspeise des königlichen Quartetts: Würmer, Körner und Löwenzahn, am liebsten frisch serviert.

Denn Engelberta, Heinrich, der eigentlich eine Frau ist, Camilla und Alma sind die neuen Hühner der Heinrich-Neumann-Schule. Seit vier Wochen picken sie in einer geschützten Ecke des Schulhofs vor sich hin und bereichern so den Schulalltag an der städtischen Förderschule.

Möglich gemacht haben das die Stadtsparkasse Remscheid, die 2000 Euro für die Startausrüstung gab, und Obi. Der Baumarkt unterstützte das Projekt mit Material. Den großen Holzstall samt Außengehege bauten die Lehrer an einem Wochenende selbst auf.

+ Die Kinder dürfen nicht nur kuscheln, sondern lernen auch, Verantwortung übernehmen – beim Stall ausmisten, Wasser auffüllen, füttern. © Roland Keusch

Schulleiter Christian Knies war erst skeptisch, wie er zugibt, denn Hühner auf dem Schulgelände bräuchten eine gute Pflege. Doch „die wilden Hühner“ Kira Kotthaus, Marie Becker und Chiara Lerchen konnten mit ihrer Projektidee überzeugen. Sie waren sich sicher: Nach den beiden Schulhunden Higgi und Mila könnten auch die vier Hühner den Kindern mit Förderbedarf im Schulalltag helfen.

Dazu: Juna ist der Therapeut auf vier Pfoten an der Hilda-Heinemann-Schule

Was mit den Eiernim Nest passiert

Sie behielten recht. „Über die Tiere erhalten sie einen guten Zugang zu schwierigen Situationen“, meint Chiara Lerchen. Habe ein Schüler einen schlechten Tag oder könne sich nicht konzentrieren, dürfe er einfach „mal runter gehen“. Eier sammeln, Löwenzahn durch den Zaun stecken oder den gefiederten Damen beim Schreiten zusehen, habe oft eine entschleunigende Wirkung auf die Kinder. 70 Prozent von ihnen haben eine therapeutische Begleitung oder nehmen Medikamente. „Die Kinder fragen immer wieder nach den Tieren – und können ihren Hühnerdienst kaum erwarten“, ergänzt Marie Becker. Im Unterricht dreht sich daher vieles jetzt auch um die Henne und das Ei – und um die Nachhaltigkeit. Zudem lernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen – eine Tugend fürs Leben. Das Prinzip: Jedes der 90 Kinder soll einmal Hühnerdienst schieben. Wasser auffüllen, füttern, sauber machen, Eier einsammeln.

Am Montagmorgen dann der Freudenschrei – das erste Mal vier Eier. In der Schulküche werden diese nun weiterverarbeitet. Nico hatte Glück. Der Zehnjährige hatte Hühnerdienst und kam in den Genuss des hauseigenen Heinrich-Neumann-Produkts, in dem Fall hartgekocht: „Das war sehr lecker. Und so schön warm.“

Die Schule

Die Heinrich-Neumann-Schule ist eine städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und Lernen. An sechs Standorten werden insgesamt 400 Schülerinnen und Schüler beschult. Um die laufenden Kosten des Hühnerprojekts stemmen zu können, sucht der Förderverein der Heinrich-Neumann-Schule Spenden.