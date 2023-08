Wie gelingt der neue Schulalltag?

Wenn aus Kita-Kinder i-Dötzchen werden: Expertinnen geben Tipps für Eltern.

Von Sabine Naber

Remscheid. Die Sommerferien sind fast zu Ende, nächste Woche wird morgens in den Kinderzimmern wieder der Wecker klingeln und der Schulalltag beginnen. Vor allem für die Erstklässler, die jüngst noch Kita-Kinder waren, beginnt eine neue Zeit. Wie Eltern ihre Kinder in dieser ersten Schulzeit-Phase gut begleiten können, wissen Anja Dittmann und Yvonne Kotucha.

Wie viel Leistungsdruck es geben sollte

„Es ist eine Zeit der Unsicherheit, in der viel Neues auf die Kinder zukommt. Aber vieles Alte bleibt ja auch. Da ist es ganz wichtig, Rituale beizubehalten. Abends kann man beispielsweise weiterhin vorlesen, oder noch mal durchgehen, was am Tag schön war“, rät Pädagogin Anja Dittmann, die bei der Psychologischen Beratungsstelle der Stadt arbeitet. Vor allem sei es wichtig, positiv zu bleiben und nicht vom beginnenden Ernst des Lebens zu sprechen, sondern sich an der Schultüte zu freuen. Die Kinder wissen ja nicht wirklich, was sie da erwartet. Und was von ihnen erwartet wird. Leistungsdruck dürfe es nicht geben. Schließlich gehe man in die Schule, um alles zu lernen. „Ich empfehle, die Kinder schön weiter spielen zu lassen. Denn die Förderung beim Spielen sollte man nicht unterschätzen.“ Die Selbstständigkeit zulassen, etwa dem Drang nachgeben, sich selbst anzuziehen, die Tasche alleine zu packen. Mal drüber gucken, ob alles drin ist, gehe dann ja trotzdem noch. „An solchen Dingen wachsen die Kinder.“

+ Anja Dittmann ist Pädagogin bei der Stadt. © mw

Das Gespräch mit den Lehrern will gelernt sein

Den Schulweg vor dem Start vielleicht mehrmals gemeinsam gehen, sei hilfreich. Schön sei es natürlich, wenn sich die zukünftigen Klassenkameraden zusammentun und streckenweise gemeinsam gehen könnten. „Wir bieten den Vorschuleltern auch Kurse an. Da geht es um Fragen, welche Rolle man als Eltern hat, wie man mit den Lehrenden spricht, oder auch, auf welchem Stand das Kind ist.“

Nach den Gedanken zum Thema Schule fragen

„Für Kinder ist Schule zunächst mal ein diffuses Thema. Die Erwachsenen reden ständig davon. Oft heißt es ja schon ein Jahr früher, jetzt wirst du groß – und freust du dich? Das Kind weiß, dass da etwas passiert, um das es nicht herumkommt, es soll sich freuen“, so sieht es Yvonne Kotucha, Gründerin der Löwenakademie. Sie ist Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainerin für Kinder und unterrichtet nach dem Konzept von „Stark auch ohne Muckis“.

Sie rät, das Gespräch mit dem Kind zu suchen. Nach den Gedanken zu diesem Thema zu fragen und nicht zu viel vorauszusetzen. „Wer keine älteren Geschwister hat, für den ist alles ja komplett neu – der Ablauf in der Schule, die Räume. Da bieten sich für zu Hause Rollenspiele an. Mal ist man Schülerin oder Schüler, mal spielt man die Lehrerin oder den Lehrer.“ Sie empfiehlt, sich vorher den Schulhof anzusehen, auch den Schulweg gemeinsam zu gehen, und zu gucken, was man da wahrnimmt.

Wie wichtig Vertrauen und Sicherheit für Kinder sind

+ Yvonne Kotucha leitet die Löwenakademie. © Dianima Art

Bei all den Vorbereitungen gehe es um Sicherheit und Vertrauen. Mit Schulbeginn würden die Kinder viel Verantwortung für sich selbst übernehmen. Zum Beispiel in der Sporthalle daran zu denken, den Sportbeutel wieder mit nach Hause zu nehmen. „Auch kann geübt werden, Brötchen beim Bäcker zu bestellen oder die Kartons zum Papiercontainer zu bringen. Hinter diesen Aufgaben stehe ja ungeschrieben: Ich traue es dir zu.“

Fehler nicht als Schwächen ansehen

Neu sei auch, dass in der Schule Fehler beurteilt werden. Eine positive Fehlerstruktur müsse vielleicht gelernt werden, indem Fehler als Helfer und nicht als Schwäche angesehen werden. „Es ist keine Schwäche, wenn du um Hilfe bittest. Das sollte das Kind wissen.“ Gesellschaftsspiele spielen sei da eine gute Übung. Solange man die Kinder nicht immer gewinnen ließe. Bei diesen Spielen gehe es um Konzentration und darum, die Regeln einzuhalten.

Beratung

Stadt: Die Psychologische Beratungsstelle der Stadt ist ein eigenständiger Fachdienst mit den Bereichen Schulberatung sowie Erziehungs- und Familienberatung. Das Beratungsangebot ist neutral und unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Weltanschauung. Alle Leistungen sind kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht.

Tel. 02191-16-3888.

Löwenakademie: Yvonne Kotucha bietet Selbstbehauptungs- und Resilienzkurse für Eltern und Kinder im Ambiente der Yoga Lounge an der Bismarckstraße. Kontakt unter Tel. 0177-2442992.