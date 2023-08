Wie geht Ehrenamt? Lotsenpunkt lotst Freiwillige

Projekt „Bergisch engagiert“ geht an den Start – Es hilft beim Behördendschungel und vermittelt Einfühlungsvermögen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Ob im Sportverein, in der Kinder- oder Seniorenbetreuung, ob in der Kultur oder im Naturschutz – gut ein Drittel der Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Der Engagementförderer der katholischen Kirchengemeinde in Lennep, Andy Dino Iussa, hat aktuell ein Programm entwickelt, um Ehrenamtler zu qualifizieren, sie in ihrer Tätigkeit zu stärken und sie gleichzeitig zu inspirieren. „Sehen Sie“, erklärt er, „die ehrenamtlich tätigen Menschen benötigen viel für ihre Aufgabe: psychologische Kenntnisse, Menschenkenntnis, Empathie, Kenntnisse über Abläufe in Verwaltung und Stadt, nur um ein paar Beispiele zu nennen.“ Das sei für einen ehrenamtlich tätigen Menschen dann doch sehr viel. „Unser Programm soll dazu beitragen, dass sich die Ehrenamtler in ihrer Arbeit geschätzt fühlen, dass sie weitermachen, und zwar mit Freude.“

Iussa hat das Projekt „Bergisch engagiert – Qualifizierung/Stärkung/Inspiration“ zwar initiiert, baut jedoch bei der Realisierung auf Mitarbeiter anderer Lotsenpunkte. So sind diejenigen in Wuppertal-Elberfeld und Barmen, in Solingen und im niederbergischen Velbert mit an Bord.

Projekt soll auch 2024 fortgeführt werden

„Ein Lotse weist den Weg“, weiß der Engagementförderer, „am Flughafen und auch im Leben.“ Die Lotsen sollten Ratsuchenden den richtigen Weg durch den Dschungel aufzeigen: „Durch den Behördendschungel, aber auch durch den des Lebens. Viele Lotsen haben einen christlichen Hintergrund, manche auch einen humanistischen. Die Lotsenpunkte sind daher Begegnungs- und Orientierungsräume für Ratsuchende, die von ehrenamtlichen Menschen betreut werden.“ Auf ganzheitliche Art sollen die Menschen und ihr Engagement gewürdigt und gestärkt werden. So stehen im Programm gleichberechtigt mehrere Punkte nebeneinander: kulturelle Bildung, künstlerische Inspiration, Sensibilisierung, sozialfachliche Weiterbildung, die Förderung des eigenen Wohlergehens. „Dieses Angebot ist so vielfältig wie die Menschen, die sich für Menschen engagieren“, sagt Iussa.

„Dieses Angebot ist so vielfältig wie die Menschen, die sich für Menschen engagieren“

Das Programm für 2023 steht fest und soll 2024 fortgeführt werden. Es ist für die Teilnehmer kostenlos. Am Samstag, 19. August wird die erste Veranstaltung des Programms „Bergisch engagiert“ stattfinden: In der Engagement-Förderstelle, Hackhauser Straße 2a in Solingen, wird Michaela Hofmann Interessierte über die teils komplizierten Sachverhalte zu Bürgergeld, Wohn- und Kindergeld informieren – und wo, wie und was beantragt wird. Am 9. September ist in der Wuppertaler Laurentiusstraße Olaf Reitz zu Gast und zeigt auf, wie man seine Stimme richtig einsetzt. Andere Programmpunkte – es gibt einen bis zwei im Monat – beschäftigen sich mit Martin Luther King (Musikalische Lesung im Gemeindehaus Bonaventura Hackenberger Straße in Lennep), dem Erkennen von Rassismus sowie der Idee, aus einem Psalm eigene Musik zu gestalten.

„Was die Lotsen vermissen“, sagt Andrea Oldenburg vom Lotsenpunkt in Elberfeld, „ist der regelmäßige und intensive Austausch mit den Ehrenamtlern. Dieses Projekt sorgt für diesen Austausch.“

Hintergrund

Andy Dino Iussa ist einer von 50 Engagementförderern im Erzbistum Köln. Nicht alle verfügen über einen Lotsenpunkt wie Iussa in Lennep (Kölner Straße 3). „Wenn es die Lotsenpunkte nicht geben würde“, so Iussa, „dann müsste man sie schleunigst erfinden.“