Wie funktioniert Politik, lieber OB?

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) empfängt Lebenshilfe im Rathaus.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Einmal im Leben Oberbürgermeisterin sein, als Sozialdezernent Schulen und Sportvereine betreuen oder als oberste Ingenieurin Remscheids Neubauten verwalten. Dieser Wunsch ging gestern für Menschen der Lebenshilfe Remscheid in Erfüllung. Sie wurden von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz eingeladen, das Rathaus kennenzulernen – mit all seinen Posten und Funktionen. Mast-Weisz trat seinen Stuhl im Großen Sitzungssaal für eine Stunde an Michaela Leihener ab. Sie kann zwar nicht sprechen, machte aber trotzdem klar: Sie ist der Aufgabe gewachsen. Kluge Fragen aus dem Saal brachten Mast-Weisz zum Grübeln – und sorgten für einige Versprechungen.

Zu Anfang gab der Oberbürgermeister eine kleine Einführung ins Rathaus: Was machen die Dezernenten? Wie kommen Politiker in den Ratssaal? Und welche Partei sitzt wo? Danach waren die Hauptbeteiligten des Nachmittags gefragt – und wussten Antwort auf komplizierte Fragen: Die Wappen von Remscheid, Lennep und Lüttringhausen erkannten einige sofort.

Die Frage nach den Köpfen an der Wand, Deutschlands bisherige Bundespräsidenten, übernahm Karin Lehnard-Moyzyczyk, stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Remscheid. Von Theodor Heuss bis Frank-Walter Steinmeier erkannte sie nicht alle, aber die meisten. „In der Schule wär das die Note befriedigend gewesen“, bewertete der Oberbürgermeister ihren Kenntnisstand mit einem Lächeln. In diesem Moment noch nicht ahnend, dass er der nächste sein würde, der sich schwierigen Fragen zu stellen hat.

Nachdem Mast-Weisz das Rathaus vorgestellt hatte, ging es für ihn ans Eingemachte. Die Neu-Politiker aus der Lebenshilfe in Remscheid-Lennep hatten im Vorfeld Karteikarten vorbereitet, auf denen sie Anliegen und Wünsche für Menschen mit Behinderung zusammentrugen. So musste sich Remscheids OB Fragen stellen wie: Was tun Sie, um die Radwege sicherer zu machen? Wann sind Remscheids Haltestellen endlich barrierefrei? Oder: Wie kommt die Stadt voran in Sachen behindertengerechte, öffentliche Toiletten? Auf viele dieser Fragen wusste Burkhard Mast-Weisz Antwort, einige nahm er sich mit, um sie mit Kollegen genauer zu besprechen.

Ein sehr wohl bekannte Frage stellte Ersatz-Oberbürgermeisterin Michaela Leihener per Gebärdensprache: „Was passiert eigentlich mit dem Röntgen-Stadion, wenn das DOC kommt?“ Mast-Weisz versprach: „Keine Sorge, es wird Ersatz für den Sport in der Stadt geben. Sogar in doppelter Hinsicht – am Hackenberg und in Reinshagen.“ Die Antwort sorgte für Erleichterung und Applaus.

Veranstaltung war ein Gewinn für alle Beteiligten

Rund zwei Monate hatte sich die Lebenshilfe auf den Termin im Rathaus vorbereitet. Und schnell wurde klar, wohin die Reise ging: Man gab dem OB einiges an Arbeit mit auf den Weg. Der freute sich darüber: „Die Fragen waren präzise. Noch viel wichtiger ist aber, dass sich die Besucher gehört gefühlt haben. Der Ratssaal ist schließlich für alle da“, betonte Mast-Weisz.

Friederike Pohl, Vorsitzende des Remscheider Inklusionsrats, maß dem Termin eine wichtige Bedeutung bei: „Eines war auffällig, es wurden Themen angesprochen, die alle Bürger Remscheids direkt betreffen“, so Pohl. Karin Lenhard-Moyzyczyk bedankte sich für eine „super angenehme Atmosphäre“, während Markus Fuchs, Bereichsleiter Wohnen bei der Lebenshilfe, anmerkte: „Es hat alles gepasst. Alle, die bei uns wohnen, sind heute mitgekommen. 100 Prozent Quote und 100 Prozent Zufriedenheit.“

Lebenshilfe Remscheid

Die Lebenshilfe Remscheid sorgt für bestmögliche Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in den regulären Alltag. Seit 60 Jahren ist sie ein eingetragener Verein, der „ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt“, heißt es auf der Internetseite. Über 800 Menschen mit den verschiedensten Beeinträchtigungen sind mittlerweile Teil des Vereins. Ein Leben lang werden sie von mehr als 400 hauptamtlich Beschäftigten dabei betreut, Aufgaben des Alltags zu meistern. Weitere Infos:

www.lebenshilfe-remscheid.de