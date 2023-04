Wie ein Comiczeichner Remscheid sieht - und welche Lösungen er für die Probleme der Stadt hat

Jens Stippkugel braucht keine Ratsbeschlüsse, nur Stift und Papier. Wir zeigen einige Werke des Hobbyzeichners.

Von Melissa Wienzek (Text) und Jens Stippkugel (Comics)

Lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Marcel Müller, liebe Markthändler, gute Nachrichten: Der Remscheider Jens Stippkugel (51) hat die Lösung für die drängendsten Probleme der Stadt gefunden. Und das nur mit Stift und Papier. Keine Ratsbeschlüsse, keine Millionenausgaben, keine Passierscheine A bis Z und noch mal von Z bis A und keine fünf Bürgerbeteiligungsrunden. Die Lösungen kommen dem Mann auch sogar meistens binnen 15 Minuten. Da wären die meisten Gremien gerade mal bei der Namensliste.

+ Sollte das Park Food Festival, das jetzt Street Food Festival heißt, im Mai wieder im Regen versinken – einfach das Gummiboot mitnehmen. © Jens Stippkugel alias Comicstipp

Jens Stippkugel bringt es auf den Punkt – auch wenn das schon mal weh tut. Meistens ist aber einfach nur lustig. Auf jeden Fall setzt er aber mit seinen Ideen ein Ausrufezeichen. Na gut, manchmal hinterlässt er auch ein Fragezeigen – dann aber gewollt. Zum Beispiel bei seinen Musikrätseln. Denn Jens Stippkugel verwandelt sich regelmäßig in Comicstipp – und dann ist kein Blatt Papier mehr vor ihm sicher. Dem RGA stellt der leidenschaftliche Hobbyzeichner ein paar Werke zur Verfügung, die zurzeit in seiner ersten Ausstellung in der Denkerschmette zu sehen sind. Wie ein Comiczeichner die Stadt sieht, sehen Sie dort. Und hier.

+ Als das Licht am „Blauen Mond“ anging, kam auch ein Superheld wieder nach Remscheid. Ob der nun auch den neuen Frischemarkt baut? © Jens Stippkugel

Zum ersten Mal war Jens Stippkugel am Wochenende nicht mehr nur als Besucher, sondern als Künstler auf einer Comicmesse: Bei der „Comiciade“ in Aachen zeigte er seine Werke und kam mit den Gästen ins Gespräch. „Es hat mega viel Spaß gemacht“, sagt der 51-Jährige. Nun hat der leidenschaftliche Hobbyzeichner einen Traum: „Wenn es so was mal in Remscheid geben würde. . .“ Vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand angesprochen.

+ Kurz, nachdem der Artikel zum Spatenstich für den Friedrich-Ebert-Platz fertig war, passierte das: Baustopp auf dem Busbahnhof. Es wurde Öl gefunden. Ob die Spaten zu tief stachen? © Jens Stippkugel

Ausstellung

Die Ausstellung von Jens Stippkugel alias Comicstipp ist dann zu sehen, wenn die Denkerschmette in der Kippdorfstraße 27 zu Veranstaltungen öffnet. Dort zeigt der leidenschaftliche Zeichner erstmals einen Querschnitt seiner Werke: Cartoons, Karikaturen, Rätsel. Denn Wortwitz liebt der Remscheider Jens Stippkugel (51) genauso wie die Musik – und hat dazu sogar eine ganze Musikserie erschaffen: Wer erkennt die Songs? Wer miträseln und einmal herzhaft lachen will, der sollte sich unbedingt die Ausstellung ansehen. Kontakt zur Denkerschmette:

Tel. 58 92 02.

Kontakt zu Comicstipp via Facebook, Instagram oder per E-Mail: comicstipp@gmx.de

+ Zwei Fliegen mit einer Klappe: Wenn der Wochenmarkt verlegt wird, weil der Theodor-Heuss-Platz umgebaut wird, könnten die Markthändler doch direkt Pass- und Meldeangelegenheiten mitmachen. Dann ärgert sich auch niemand mehr über die Wartezeiten im Ämterhaus. Gibt ja Obst. © Jens Stippkugel alias Comicstipp

