Wie die Schüler erwachsen werden

Lions-Quest trainiert Remscheids Lehrer.

Von Andreas Weber

Remscheid. Lions-Quest macht Lehrer fit. 350 Pädagogen wurden in Remscheid in den vergangenen 24 Jahren durch die finanzielle Unterstützung der weltweiten Serviceorganisation in Seminaren darauf vorbereitet, wie sie die persönlichen und sozialen Schlüsselkompetenzen von Schülern der Sekundarstufe 1 stärken. „Es geht zum Beispiel um die Formung einer Klassengemeinschaft oder das Lösen von Konflikten. Dinge, die man im Studium nicht beigebracht bekommt“, verdeutlicht Bernd Schaub, vor seiner Pensionierung Pädagoge an der AvH und Quest-Beauftragter beim Lenneper Lions-Club Wilhelm Conrad Röntgen.

Mit seinem Kollegen Markus von Dreusche (Remscheider Lions-Club) organisierte er im März 2022 erstmals gemeinsam die Fortbildung. Im Leibniz-Gymnasium wurden 20 Lehrer zweieinhalb Tage am Wochenende von einem Profi gecoacht. Vertreten waren Lehrer und Lehrerinnen des Leibniz-Gymnasiums und der Albert-Einstein-Gesamtschule.

Im Schulausschuss stellten Schaub und von Dreusche das aus den USA stammende Erfolgsprogramm vor, das vor 2022 insgesamt 12 Mal vom Remscheider Lions-Club angeboten worden war. Die Lions bieten drei Stufen an, von denen „Erwachsen werden“ die am meisten gebuchte ist. Die Kosten, 200 Euro pro Pädagoge, tragen die Lions.

Einmal im Jahr richten sie in Remscheid die Veranstaltung aus, sofern sich mindestens 20 Interessenten anmelden. Leibniz-Leiter Thomas Giebisch, ein glühender Anhänger des Quests, hat durchgesetzt, dass sich die Teilnehmer mit je 50 Euro beteiligen. Um zu vermeiden, dass, weil kostenlos, der ein oder andere erst zusagt, hinterher fehlt.

Die Reaktionen seien enthusiastisch. „Die Lehrer betonen, dass ein solches Programm im Schulalltag gefehlt habe und wir Abhilfe schaffen“, freut sich Schaub. Lions-Quest sei mittlerweile anerkannt als Programm zur Gesundheitsförderung, Entwicklung von Lebenskompetenzen und Vorbeugung gegen Gewalt, Mobbing, Diskriminierung, Sucht: „In unserem föderalen Schulsystem haben wir die Hürden in der Schulverwaltung und politischen Schulverantwortung genommen.“

Handwerkszeug gibt es beim Seminar inklusive. Im für Deutschland von Professor Dr. Klaus Hurrelmann immer wieder überarbeiteten Lehrerhandbuch „Erwachsen werden“ können die Teilnehmer Gelerntes nachlesen.