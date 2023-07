Wie der lustige Rolf die Bergischen an die neuen Postleitzahlen gewöhnte

Als Remscheid die 5630 verlor verkündete eine gelbe Fingerfigur „Fünf ist trümpf!“. Einige schlechte Erinnerungen kommen da hoch. Doch die alte Postleitzahl ist in der Stadt noch gut bekannt.

Von Axel Richter

Remscheid. „Fünf ist trümpf!“, verkündete die gelbe Fingerfigur „Rolf“ mit der Stimme des Schauspielers Rolf Zacher, um gleich danach von einem dicken Buch erschlagen zu werden. Beim RGA verfehlte der lustige Rolf seine Wirkung: Eine „eher alberne Eigenwerbung“ nannte der Kollege etwas sauertöpfisch die Figur, mit der die Deutsche Bundespost für die fünfstellige Postleitzahl trommelte. Das war im Juli vor 30 Jahren: Aus vormals vier wurden fünf Ziffern.

Für Remscheid bedeutet das den Abschied von der 5630. Seitdem gilt je nach Stadtteil 42853, 42855, 42857, 42859, 42369, 42897 oder 42899. Die Wermelskirchener verloren ihre 5632 und mussten sich an die 42929 gewöhnen. In Radevormwald wurde aus der 5608 die 42477. Briefe nach Hückeswagen bekamen statt der 5632 die 42499 verpasst und Burscheid verlor die 5093 und bekam die 51399.

„Schuld“ an den neuen Ziffern war die deutsche Wiedervereinigung. Zwar war es schön, dass die DDR untergegangen war, allerdings hatte sie der nun für ganz Deutschland zuständigen Bundespost eine höchst undeutsche Unordnung hinterlassen. Mit einem Mal trugen über 800 Städte und Gemeinden in Ost und West die gleiche Postleitzahl. Damit Brief, Päckchen und Paket tatsächlich am gewünschten Ziel ankommen, musste von 1990 bis 1993 vor den Ziffern ein „W“ für Westdeutschland und ein „O“ für Ostdeutschland angefügt werden.

Schlag null Uhr am 1. Juli 1993 war es damit vorbei. Ab sofort galten die fünfstelligen Postleitzahlen. Bei der Post rückten die Fernsehteams an. Ein Chaos war erwartet worden, doch das blieb aus.

5630 stand in Remscheid bis zur Umstellung auf allen Briefen, Päckchen und Paketen, die in der Stadt zugestellt werden sollten. Doch selbst viele Menschen im Alter von über 30 Jahren dürften sich heute kaum noch an die ehemalige Postleitzahl erinnern. Es sei denn, sie sind Nostalgiker.

Die alte Postleizahl 5630 ist den Remscheidern noch gut bekannt

Für die hatte später Christoph Imber-Böcker, Geschäftsführer der Remscheider Gründerschmiede, in seinem Bergischen Laden ein besonderes Angebot: T-Shirts, Hoodies und Taschen mit der alten Postleitzahl als Aufdruck. Zunächst trug Imber die Klamotten selbst. Doch das nach außen getragene Heimatgefühl kamen auch bei anderen gut an.

Eine Renaissance erlebte die 5630 Jahre später auch mit einem Projekt, das sich an Jugendliche in Remscheid richtete. „Der Kern von #5630 besteht darin, das Interesse der Menschen an einer bestimmten Gemeinde oder einem Unternehmen zu wecken und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an einem ganzheitlichen und nachhaltigen Kulturprojekt zu beteiligen“, heißt es auf der Internetseite des Vereins und weiterhin nicht minder kryptisch: „Gemeinsam verwandeln wir Kultur zu Wirksamkeit.“ Das letzte Mal verwandelten die Akteure im Februar 2021 etwas in Remscheid – nämlich einen Hinterhof in eine „Bühne der Stille“.

Der 1993 von vielen befürchtete Nummernsalat blieb übrigens auch in Remscheid aus, wie der RGA nach der Umstellung einigermaßen zufrieden feststellte. Lediglich hatten einige übereifrige Remscheider bereits vor dem eigentlichen Stichtag ihre Post bereits mit den neuen Ziffern versehen.

Zum Nachschlagen: Alle Postleitzahlen in einem Buch

Das war einfach. Schon seit Mai lag in fast allen Remscheider Haushalten ein dickes Postleitzahlenbuch zum Nachblättern bereit. Ohne diesen Wälzer, so hieß es damals, sei man „aufgeschmissen“. In Zeiten des Internets wirkt das heute kurios.

Das dicke Buch war jenes, mit dem der lustige Rolf in den Werbespots immer wieder aufs Neue erschlagen wurde. Zum Leidwesen vieler stand die Figur jedoch immer wieder auf, um aufs neue „Fünf ist trümpf“ zu krakeelen. Das war vielleicht albern, wie der RGA damals befand. Doch Rolf sollte seine Mission erfüllen: Die Remscheider, Wermelskirchener, Radevormwalder, Hückeswagener und Burscheider hatten ihre neuen, fünfstelligen Postleitzahlen schnell drauf.

27.000 Postleitzahlen

Postleitzahlen gibt es in Deutschland seit 1941 – zunächst nur für Päckchen und Pakete, ab 1944 auch für Briefe. Heute gibt es in Deutschland 27.048 verschiedene Postleitzahlen. Davon sind nur 8174 für Orte vergeben. Beinahe 15.000 Postleitzahlen sind für Postfächer reserviert, 3101 außerdem für Großkunden. Zudem gibt es noch 831 sogenannte Aktionspostleitzahlen – zum Beispiel für Gewinnspiele.