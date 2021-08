Saxo-Gastronomen eröffnen zweites Lokal

Gastronomie

+ © Roland Keusch Haben gegenüber vom „Saxo“ (also vis-à-vis) eine Weinbar eröffnet: Niklas Bergmann (links) und Richard Müller erfüllten sich mit dem „Vis-à-vis“ einen Traum. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Remscheid hat ein zweites Bermuda-Dreieck. In der Alten Bismarckstraße erfährt die Gastro-Szene stilvollen Zuwachs.

Von Andreas Weber

Gegenüber von ihrem „Saxo“ haben die Pächter Niklas Bergmann (31 Jahre) und Richard Müller (26) ein lange leerstehendes Ladenlokal übernommen, völlig „auf links gedreht“ und daraus eine Weinbar gezaubert. Im „Vis-à- vis“ (französisch für gegenüber), das am 9. Oktober eröffnete, steckt viel Liebe zum Detail und jede Menge Arbeit.

„Sechs Monate hatten wir neben dem Saxo und mit dem Umbau durchgehend 18-Stunden-Tage. Danach waren wir völlig im Eimer“, stellt Niklas Bergmann fest. Das Ergebnis entschädigt freilich: „Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Denn zu den Whisky- und Gin-Spezialitäten in ihrem Stammlokal gesellt sich auf der anderen Straßenseite im „Vis-à-vis“ ein Angebot von über 130 Flaschen- und 35 offenen (Glas-) Weinen in einem gediegenen Ambiente. Bergmann und Müller hatten sich zuvor in Köln-Ehrenfeld bei Sommelier Thomas Nielsen (Vin de Colonia) durch Schulungen für ihr drittes alkoholisches Standbein Wissen angeeignet.

Käufer des Hauses Nr. 16 setzte auf Belebung und Gastronomie

Die Idee zu einer zweiten Gastronomie kam den eingefleischten Remscheidern, weil das „Saxo“ gerade an Wochenenden aus allen Nähten platzt. Sich in Ruhe zu unterhalten ist in der urigen, gedrängten Pub-Atmosphäre schwierig. Auf die verwaiste Immobilie gegenüber warfen Bergmann und Müller darum schon im vergangenen Jahr ein Auge.

Vor Jahrzehnten hatte dort ein Kinderausstatter seine Heimat; danach war mal ein Stoffladen drin, als letzter gewerblicher Mieter ein Husqvarna-Shop. Zu guter Letzt nutzte der ehemalige Besitzer des Gebäudes die Räumlichkeiten privat – zum Tischtennis-Spielen. Anfang 2017 setzte der Käufer der Haus-Nr. 16, ein Nachbar, auf Belebung und Kneipenflair. „Da kamen wir ins Spiel.“

Bergmann und Müller entkernten das Innere komplett, schufen Toiletten und eine einladende Glasfront zur Straße. Mit einem Clou: Der obere Bereich der Scheiben lässt sich elektrisch hochfahren, so dass Raucher draußen vor der Tür und im überdachten Eingang im Sommer mit Gästen drinnen an Stehtischen kommunizieren können.

Um eine vernünftige Akustik zu erzielen, setzten die Betreiber auf pyramidenförmig absenkbare Decken mit integrierten Lautsprechern. Die Bassbox steht - verdeckt mit silbernem Lametta - in einer Nische unter der Treppe, die zum oberen Gastbereich führt. Vor dem Subwoofer rotiert als Blickfang für die Gäste ein alter Dual-Plattenspieler mit tanzenden Figuren auf einer Vinylscheibe. Es sind die vielen Kleinigkeiten, auf die die Wirte bei ihrem Schmuckstück Wert gelegt haben. Dazu zählen auf drei Etagen Lampen, Ventilatoren und Gustav Klimt nachempfundene Jugendstil-Malerei. Der „Lebensbaum“ an der cremefarbenen Seitenwand stammt von dem Remscheider Künstler Peter Blase. Vor diesem Kunstdekor steht eine von zwei weißen Bänken, mit denen Bergmann und Müller das Sitzmobiliar alter Remscheider Straßenbahnen würdigen.

DIE NEUE WEINBAR VIS-A-VIS Geöffnet ist die Weinbar montags bis samstags von 19 Uhr bis nach Mitternacht, je nach Betrieb bis 2 Uhr. Sonntags ist Ruhetag, wie im „Saxo“, das ansonsten täglich eine Stunde früher öffnet. Das „Vis-à-vis“ ist erreichbar unter 79 113 13.

Ohne große Werbung läuft das „Vis-à-vis“ gut. Viele Besucher sind baff: „So etwas hätten wir in Remscheid nicht erwartet“, lautet die erste Reaktion. Mit dem „El Ray“ unmittelbar oberhalb des „Vis-à-vis“ hat das Dreieck eine Gastro, die Essen anbietet. Bergmann und Müller sehen sich in der Pflicht: „Wir sind hier geboren, wir wollen etwas verändern.“ Und die Alte Bismarckstraße befinde sich im Aufbruch. Viele Studenten leben hier. „Von denen wird das Viertel gerne als Kiez bezeichnet“, freuen sich die Wirte.