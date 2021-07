Kommentar: Ins Wespennest gestochen

Standpunkt von Axel Richter

Dass er mit seinem Vorschlag zur Blume auch innerparteilich in ein Wespennest sticht, muss Markus Kötter bewusst sein. Am Ende der jüngsten Klausurtagung der CDU zur Gewerbeflächenpolitik in Remscheid hatte es schließlich geheißen, die Partei priorisiere die Blume weiterhin nicht. Zugleich erklärten die Christdemokraten, dass es mit ihnen keine Entwicklung des Gleisdreiecks geben werde, solange die zu erwartenden Verkehrsprobleme nicht behoben seien. Das steht auch für Markus Kötter fest. Ohne B 51 n kein Gewerbe am Gleisdreieck, sagt er und will damit Wort halten, auch um das Vertrauen in die Politiker zu stärken.

Dass ausgerechnet die Grundstücke, die direkt an der A 1 verkehrstechnisch ideal gelegen und landesplanerisch am weitesten vorangeschritten sind, nicht mehr als Gewerbegebiet infrage kommen sollen, will ihm dagegen nicht einleuchten. Und das völlig zu recht.

