Wermelskirchener werden in Remscheid geprüft

Tüv-Prüfer kommen nicht mehr nach Wermelskirchen. Stattdessen finden die Prüfungen in Remscheid statt. Ein Problem in Augen der Wermelskirchener Fahrlehrer.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Bei der Einfahrt in die Taubengasse auf Fußgänger achten. Am Bügeleisen den Blinker richtig setzen. An der Autobahnauffahrt Richtung Köln frühzeitig die Spur wechseln. Viele Generationen von Fahrschülern kennen die Herausforderungen der Fahrprüfung in Wermelskirchen. Seit der Corona-Pandemie sind Fahrschulautos mit einem Prüfer auf dem Rücksitz in Wermelskirchen allerdings nicht mehr zu finden. Seitdem machen sich Fahrlehrer und Fahrschüler am großen Tag auf den Weg zur Tüv-Prüfstelle nach Lüttringhausen.

„Diese Situation ist für uns Fahrschulen und auch für die Schüler eine Katastrophe“, sagt Peter Hlavacek von Peters Fahrschule. Und auch Frank Niewöhner von Franks Fahrschule betont: „Wir bräuchten dringend die Rückkehr zur alten Regelung.“ Bisher nämlich sammelten die Fahrschulen den Prüfer vor dem Obi-Baumarkt ein. „Für uns Wermelskirchener war das eine Sahnetörtchen-Situation“, sagt Niewöhner. Die Autobahnauffahrt war in der Nähe, Stadt und Bundesstraße nicht weit. Fahrschüler konnten in ihrer vertrauten Umgebung auch ihr Können zeigen.

„Dass die Prüfung nun in Remscheid stattfindet, hat für uns gleich mehrfach Konsequenzen“, sagt Peter Hlavacek. Schließlich wolle man keine Nachteile für seine Fahrschüler in Kauf nehmen, also werde natürlich dort geübt, wo auch geprüft werde. „Es gibt in jeder Stadt viele kleine Fallen und Tücken im Verkehr“, sagt der Fahrlehrer, „wir können Fahranfänger diesen Situationen nicht einfach ausliefern.“

Durch die Fahrt nach Remscheid dauerts länger – und es gibt weniger Lernmöglichkeiten

Also beginne die Fahrstunde streng genommen nicht mehr vor der Haustür der Fahrschule, sondern erst mit der Ankunft in Remscheid. „Das sind für uns 30 Kilometer, hin und zurück brauchen wir fast eine ganze Fahrstunde“, rechnet Peter Hlavacek. „Diese Zeit ist verlorene Zeit“, ergänzt Niewöhner.

Die Straße führe immer geradeaus, lediglich Autobahnfahrten nach Lüttringhausen hätten einen ordentlichen Lernfaktor – die kämen aber ja erst zum Schluss der Fahrschulzeit der Schüler. „Das Einzige, was man auf der Strecke nach Lüttringhausen sonst lernen kann: bremsen und anfahren“, sagt Hlavacek etwas frustriert. Wenn jede Fahrstunde allerdings mit dem gleichen Weg beginne, habe das einfach keinen Sinn, ergänzt Niewöhner.

Die zusätzliche Zeit schlägt sich auch auf dem Fahrschulkonto der Schüler nieder: „Sie brauchen 10 bis 15 Stunden mehr“, rechnen die beiden Fahrlehrer. Er biete nur noch Doppelstunden an, weil er den Weg nach Lüttringhausen mitrechnen müsse, sagt Hlavacek. Unter 2500 Euro sei ein Führerschein heute kaum noch zu schaffen. „Dazu kommt die Umweltbelastung, der Kraftstoffverbrauch, die Zeitverschwendung“, sagt der Fahrlehrer.

Die Wermelskirchener Fahrschulen suchen auf eigener Faust nach Lösungen

Dazu komme, dass er an Prüfungstagen gelegentlich drei Fahrzeuge nach Remscheid bringen müsse – Autos mit und ohne Gangschaltung und ein Motorrad. „Das ist für mich als Einzelkämpfer purer Stress“, sagt Hlavacek. Aber vor allem für ihre Fahrschüler plädieren die Wermelskirchener Fahrlehrer für eine Rückkehr zum bewährten Ablauf: „Die Remscheider können direkt vor der eigenen Türe üben“, erinnert Niewöhner, „das wäre, als würden wir die Remscheider Schüler jetzt nach Wuppertal schicken.“

Gemeinsam mit den Wermelskirchener Kollegen und dem Tüv habe man schon nach einer Lösung gesucht. „Wir wollten im Gebäude bei der Zulassungsstelle über dem Rewe als Fahrschulen ein Büro für den Prüfer anmieten“, berichtet Niewöhner. So sollten die Arbeitsbedingungen für die Tüv-Prüfer verbessert werden. Am Ende gab der Tüv-Betriebsrat kein grünes Licht.

Wie man beim Tüv die Situation beurteile? „Der Standort der Tüv Rheinland-Prüfstelle in Remscheid ist für alle ein bestens geeigneter Abfahrtsort für die praktischen Fahrerlaubnisprüfungen“, erklärt Wolfram Stahl, Pressesprecher beim Tüv Rheinland. Für Fahrlehrer und Schüler gebe es Warte- und Aufenthaltsräume und auch Sanitärräume. „Diese Möglichkeiten waren für die Fahrprüfer auf dem Baumarktparkplatz nicht gegeben“, erinnert Stahl.

Remscheid könnte in den Fahrstunden vorher schon erschlossen werden

Die Kritik der Fahrschulen findet er nicht fair: „Dass Fahrschulen aus Wermelskirchen und ihre Schüler bis zur Führerscheinprüfung viel Zeit verloren geht, weil die Tüv-Rheinland-Prüfstelle in Remscheid der Abfahrtsort für die praktische Führerscheinprüfung ist, ist eine gleich in mehrfacher Hinsicht unverständliche Kritik“, erklärt Stahl. Viele Wermelskirchener würden in Remscheid zur Schule oder zur Arbeit gehen, abends ausgehen und tagsüber shoppen. „Remscheid ist keine Terra incognita, die zeitaufwendig erschlossen werden muss“, sagt der Pressesprecher.

Beide Städte ließen sich ideal in den Fahrunterricht integrieren – auch mit den für den Unterricht vorgeschriebenen Sonderfahrten. Es lasse sich nicht erkennen, inwiefern dabei angeblich Zeit verloren gehe. Und der Tüv stellt klar: „Bis auf Weiteres soll diese für alle Beteiligten praktikable Lösung beibehalten werden.“

Hintergrund

Gesetz: Das Gesetz regelt den Ablauf von Fahrprüfungen: Demnach sind Fahrlehrer und Fahrschüler verpflichtet, zur praktischen Prüfung zur Tüv-Prüfstelle zu kommen. „Für uns und andere Kommunen galt bisher eine Sonderregelung“, berichtet Fahrschulinhaber Frank Niewöhner. Genauso wie in Hilden oder Benrath kam ein Tüv-Prüfer regelmäßig zu einem vereinbarten Treffpunkt in der Nähe. Mit Corona änderte sich die Situation.

Tüv: Der Technische Überwachungsverein (Tüv) ist ein international tätiger, unabhängiger Prüfdienstleister in Köln. Er hat keinen Behördenstatus. Bei Führerscheinprüfungen übt der Tüv „staatsentlastende Tätigkeiten“ aus.