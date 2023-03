Werkzeugmuseum sucht Bonanza-Räder

„Nahtlos Fahrrad fahren – Diamant-Rahmen durch Mannesmann“ heißt die neue Ausstellung im Deutschen Werkzeugmuseum ab 31. März.

Eine historische Rikscha ist schon aus Wuppertal angereist: Das Team des Deutschen Werkzeugmuseums bereitet gerade die neue Sonderausstellung „Nahtlos Fahrrad fahren – Diamant-Rahmen durch Mannesmann“ vor. Ab 31. März ist sie in Hasten zu sehen und Bestandteil des Themenjahres „Alles in Verbindung“ der Bergischen Museen. Dafür sucht das Museum noch Bonanzaräder.

Ausgehend von der amerikanischen Westküste, wurden diese für Kinder gedachten Räder ab den 60er Jahren zunächst in den USA und ab den 70er Jahren auch in Europa populär – meist in knalligen Farben. Wer dem Museum ein Bonanzarad zur Verfügung stellen kann – die Ausstellung läuft bis 14. Januar 2024 – melde sich: Tel. 16 25 19. Die Sonderausstellung rückt die bahnbrechende Erfindung zweier berühmter Remscheider in den Mittelpunkt: die Brüder Mannesmann. Sie haben nicht nur einen Lkw und einen Kühlschrank erfunden, sondern vor allem nahtlose Rohre. Dadurch konnte erst der „Diamant“-Rahmen für Räder entstehen. mw