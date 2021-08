Werkzeugmuseum spricht alle an

Auch sie stellten am Mittwoch im Deutschen Werkzeug-Museum vor, was sie in diesem Jahr anbieten: Klaus Schmidt (links) und Hans Jungheim.

Von Lernen mit Spaß für Kinder über Bildung für Erwachsene bis (Wein-) Genuss: Besucher erwartet ein vielfältiges Programm.

Von Thomas Wintgen

Das Deutsche Werkzeugmuseum (DWM) im Historischen Zentrum hat am Mittwoch das Jahresprogramm vorgestellt; begonnen hatte es am Dienstagabend mit der Reihe „Vorträge mit Aktionen“; Dr. Frank Neveling sprach über „Wein als Heilmittel“.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz war gerne gekommen an diesen „Ort der Begegnung und des kulturellen Erlebnisses“; ein tolles Team schaffe hier den Spagat, sowohl Kindern (Lernen mit Spaß) als auch Erwachsenen (Bildung) etwas sowie obendrein Genuss zu bieten.

Kulturmanager Arnd Zimmermann sprach von Probeläufen für verschiedene neue Formate im vergangenen Jahr; die würden fortgesetzt; mit ihnen gelinge es, das Deutsche Werkzeugmuseum auch Menschen zu öffnen, die bislang nicht hierher gefunden haben, und dem Ort wieder den gebotenen Stellenwert auch im Bewusstsein der Remscheider zu verschaffen.

„Genau darum geht es“, fügte Dr. Andreas Wallbrecht hinzu: nicht nur reine Museumsbesucher anzusprechen, sondern eine große Bandbreite zu bieten von der Ausstellung bis zu interessanten Einzelveranstaltungen.

Den etwas anderen Foto-Workshop – „Steampunk im DWM“ – beispielsweise, bei dem Thomas E. Wunsch Techniken und Motive zeigt (2. Juli). Es gibt Vorträge über Haus Cleff mit Wallbrecht (21. Juni), die Feile – Geschichte und Herstellung – mit Klaus Schmidt (14. September) oder „Max Mannesmann“ mit Prof. Dr. Horst A. Wessel (30. November). Es gibt Themenführungen wie „Der weibliche Blick aufs Werkzeug“ mit Stefanie Luke (7. Mai, 9. November), „Die Seestadt auf dem Berge“ mit Markus Heip (7. Juni und 24. September) und „Energie verändert alles“ mit Andreas Wallbrecht (18. Juni und 5. Oktober).

Ferner Märchen und fantastische Geschichten für Kinder, Oster- und Sommerferienworkshops, Fahrradreifen flicken, Museum im Dunkeln mit Balduin Keks alias Markus Heip oder auch „Ganz schön heiß“ – das Gießen

DEUTSCHES WERKZEUGMUSEUM – AUSZÜGE AUS DEM PROGRAMM 2017

SONDERAUSSTELLUNGEN „Den Bergischen ins Gesicht geschaut“ en-det im März; Ende November wird die Fortsetzung eröffnet. Werkzeug-Kunst“ ist vom 6. April bis 2. Juli zu sehen, die Historie der Feile vom 13. Juli bis 5. November. STEFFENSHAMMER „Auf den Spuren der Werkzeuggeschichte“ geht es am 23. September erst durchs Museum, dann zum Steffenshammer (Schmiedevorführungen). MUSEUMSTAG Dazu gibt es am 21. Mai Shuttle-Service zwischen Werkzeug- und Röntgen-Museum. OFFENES DENKMAL Je nach Baufortschritt Einblicke in Haus Cleff. IMMER WIEDER Regelmäßige Angebote sind „Heiraten im DWM“, „Alte Eisen rosten nicht“ (jeden Monat) und der Antiquitäten-Stammtisch (29. März, 28. Juni, 20. September) mit Hans Krielke. KONZERTE Zu Gast sein werden Ensembles der Musik- und Kunstschule: „Saitenwind“ – alte Musik in neuem Gewand – am 6. Mai (17 Uhr) „Just for fun“ (Pop und Rock) am 12. Mai (19 Uhr), „Zapateado“ – Virtuoses für Violine und Klavier am 29. September, „Ü“(berraschung), Rock und Pop vom Feinsten (10. November). KONTAKT Tel. 16-2519; www.werkzeugmuseum.org