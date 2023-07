Werden Spielplätze in Remscheid bald überwacht?

Jugendliche halten sich gern auf Spielplätzen auf – vor allem, wenn es keine alternativen Treffpunkte gibt. In einem sind sich alle einig: Solange sie sich an die Spielregeln halten, ist das völlig okay. Bier trinken, Müll hinterlassen und pöbeln geht natürlich nicht.

Manche Städte vertreiben Jugendliche mit Ultraschall-Tönen. Die Remscheider sehen die Lösung woanders.

Von Melisa Wienzek

Remscheid. Um Jugendliche abends von problembehafteten Treffpunkten zu vertreiben, setzen Städte wie Gelsenkirchen oder Borgentreich auf ungewöhnliche Hilfsmittel: Mit Radar-Überwachung oder nervtötenden Ultraschall-Tönen, die nur Jugendliche hören können, wollen sie die jungen Leute von Spielplätzen & Co. verscheuchen und somit gegen Vandalismus und Ruhestörung vorgehen. Kommt das bald auch in Remscheid?

+ Thomas Neuhaus sagt: „Mit mir nicht.“ © Roland Keusch

Mit ihm wird es das nicht geben, sagt Familien- und Sozialdezernent Thomas Neuhaus. „Ich finde es beschämend, dass Städte junge Leute wegschicken. Ich möchte niemals, dass wir da hin kommen.“ Natürlich dürften Jugendliche, die sich auf Spielplätzen aufhielten, keinen Müll hinterlassen, kein Bier trinken und nicht pöbeln. Und Remscheid habe mit Sicherheit auch so seine Probleme. Aber Radar-Überwachung und sogenannte „Mosquito-Töne“, das ginge gar nicht. „Damit nimmt man die Jugendlichen auch in ihren Bedürfnissen nicht ernst.“ Er setzt auf andere Lösungen.

Zum einen auf die Remscheiderinnen und Remscheider selbst. Denn die seien sehr wohl in der Lage, den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei selbst einzuschalten, wenn es laut wird. Zudem seien die beiden städtischen Streetworker an neuralgischen Stellen unterwegs und hätten die Lage im Blick, wirkten deeskalierend. Die Probleme seien in Remscheid im Vergleich zu anderen Städten auch nicht so groß, die Kriminalitätsrate gering. „Dass wir aber dauerhaft mehr tun müssen, damit es nicht massiv auftritt, sehe ich auch.“ Problematische Ecken waren einst unter anderem der Spielplatz an der Stadtparkschule, der zuletzt zerstört wurde, der Hardtpark oder früher das Allee-Center. Die Lage sei aber mittlerweile überall ruhiger. „Jugendliche kommen auf die Spielplätze, weil sie keine Alternative in der Öffentlichkeit haben“, sagt Neuhaus – und spricht damit auch der Jugendratsvorsitzenden Sofia Rodriguez Eckwert (17) aus der Seele.

+ Sofia Rodriguez Eckwert fände Videoüberwachung „gar nicht so falsch.“ © Roland Keusch

Denn die zentrale Frage, die nicht erst seit der großen Jugendbefragung im Raum steht, lautet: Wo sollen die Jugendlichen denn hin? Wo sollen sie sich treffen? Wenn es nach der Jugendratsvorsitzenden geht, in einem neuen Jugendtreff, am besten in einem leerstehenden Ladenlokal auf der Alleestraße. „Das müsste aber jetzt auch endlich mal umgesetzt werden“, sagt Sofia. Demnächst starten die Workshops, in denen Fachleute der Stadt und die Jugendlichen gemeinsam nach einem geeigneten Ort und einem schlüssigen Konzept suchen.

Thomas Neuhaus hat bereits jetzt einen geeigneten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche gefunden: die Remscheider Sportanlagen. Auf dem Sportplatz Neuenkamp werde zudem bald ein neues Angebot für Jugendliche starten: Hier können sie sich künftig teils überdacht treffen, und ohne Vereinsmitgliedschaft Sport machen – Jugendtrainer begleiten jedoch, könnten sie so vielleicht für eine Vereinsmitgliedschaft begeistern und ihnen so Halt geben. Für die Umgestaltung gibt es Fördergeld vom Land, der Stadtsportbund und der BV 10 gestalten das Ganze.

Die 17-jährige Sofia fände eine Videoüberwachung auf Spielplätzen und an Grundschulen übrigens „gar nicht so falsch“ – so könnten doch beide Seiten viel besser nachvollziehen, wenn etwas vorgefallen sei. „Ich arbeite derzeit in der Ferienbetreuung der KGS Franziskus. Wir sammeln hier jeden Morgen die zerbrochenen Bierflaschen und den Müll ein. Das ist gefährlich für Kinder.“ Jugendliche dürften sich ihrer Meinung nach gern auf Spielplätzen und Schulhöfen aufhalten. „Wenn sie nichts kaputtmachen und ihren Müll wegschaffen“, meint Sofia.

Streetworker: Jugend steht oft unter Generalverdacht

+ Streetworker Marcel Gratza findet das Vertreiben absurd. © Doro Siewert

Deswegen seien geeignete Treffpunkte so wichtig, sagt auch Streetworker Marcel Gratza. Ultraschalltöne zu benutzen, um Jugendliche zu vertreiben, sei „geradezu weltbefremdlich“ und vermutlich auch juristisch fragwürdig. Die Idee sei absurd, weil die Heranwachsenden beim nächsten Mal einfach auf einen anderen Platz ausweichen würden, so Gratza. Zukünftig müsse man Räume schaffen, die von Jugendlichen akzeptiert werden. „Denn wenn ich etwas gerne habe, dann pflege ich den Ort auch.“ Ein Beispiel seien die legalen Graffitiwände, die es nun an der Trecknase gibt. „Die Jugendszene interessiert sich dafür. Und wenn es keine legalen Freiflächen gibt, landen sie in der Illegalität – und dabei wollen sie sich doch nur künstlerisch ausdrücken.“

Ohnehin habe die Gesellschaft oftmals ein falsches Bild von „den Jugendlichen“. „Sie stehen vielfach unter Generalverdacht.“ Und es ginge auch nicht immer nur um Alkohol. Sondern um das natürliche Bedürfnis, seine Freunde zu treffen.

Streetwork

Jugendstreetwork ist ein sozialpädagogisches Angebot, das sich an Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren im öffentlichen Raum wendet. Amelie Sophie Preyss und Marcel Gratza geben Tipps zu Freizeitmöglichkeiten, beraten und vermitteln. Kontakt: Tel. 02191-163165 oder streetwork@remscheid.de