Wer will selbst Theater machen?

WTT bietet Schauspielkurse.

Remscheid. Wer Bühnenluft schnuppern will, bekommt dazu im Westdeutschen Tourneetheater (WTT) die Gelegenheit: Nach den Sommerferien starten wieder Theaterkurse für Jung und Alt. Ab sofort können sich Interessierte dafür anmelden. Wir geben einen Überblick.

Das Theaterlabor: Erste Bühnenerfahrung sammeln Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren in diesem Kurs. Sie spielen zusammen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern kleine Szenen, üben schauspielerische Grundlagen ein und erzählen Geschichten. „Wir beschäftigen uns mit dem Komischen, dem Traurigen, dem Ernsten und dem Absurden“, heißt es vom WTT. Das Theaterlabor startet wieder am 9. August. Man trifft sich mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr im Theater im Studio.

Die Theaterwerkstatt: Sie richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 21 und startet wieder am 9. August – immer mittwochs, 18 bis 21 Uhr, im WTT. Weil Theaterspiel nicht nur Spaß macht, sondern auch das Selbstvertrauen fördert, bietet das WTT hier Tränen, Freude, Spaß und Spannung – und zum Abschluss die Aufführung des Stücks auf der WTT-Bühne. Gemeinsame Besuche von Vorstellungen im Teo Otto Theater inklusive Nachgespräch runden den Kurs ab. Es ist keine Erfahrung notwendig. Anmeldung bei MKS oder WTT.

Aufführung morgen: Passend zum WTT-Spielzeitmotto „Zum Glück“ haben sich die jungen Teilnehmenden auf die Suche nach dem Glück gemacht und präsentieren morgen, Sonntag, 11. Juni, 16 Uhr, eine Auswahl an Monologen, und selbst verfassten Szenen.

Die Freispieler: Geeignet für alle zwischen 21 und 49 Jahren. Start ist am 8. August – immer dienstags, 19 bis 21 Uhr, im WTT. Auch dafür beim WTT oder der MKS melden.

Aufführung: Die Freispieler spielen „Gretchen 89ff“, eine Komödie von Lutz Hübner, am 17. Juni, 19.30 Uhr, und 18. Juni, 16 Uhr, im WTT.

Die Silberzwiebeln: Für alle ab 50+, nach oben gibt es keine Altersgrenze. Dieser Kurs startet am 14. August. Interessierte treffen sich immer montags von 14.30 bis 16 Uhr in der VHS, Alleestraße 17-19. Anmeldung via WTT oder MKS.

Kontakt per E-Mail: info@schauspiel-remscheid.de