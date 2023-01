Wer will mit Liveband im Jugendgottesdienst singen?

Kantorin sucht junge Leute ab 13 Jahren für ein Kurz-Projekt „Space“.

Remscheid. Nur vier Proben, die Musik selbst mitaussuchen und dann ein Auftritt mit einer Liveband: Henrieke Kuhn, Kantorin im Gesamtverband Evangelischer Kirchengemeinden in Alt-Remscheid, sucht für das Chorprojekt „Space Sing“ junge Sängerinnen und Sänger.

Wer mitmachen kann: Gesucht werden Jugendliche ab 13 Jahren. Dabei ist es auch egal, ob man ständig oder nur selten singt. Auch Noten lesen müsse man nicht können, sagt Henrieke Kuhn. „Einfach vorbeikommen und mitmachen.“ Begleitet wird der Chor von einer Profiband – alles Studierende und Absolventen der Evangelischen Pop-Akademie in Witten, an der Kuhn selbst studiert hat. Dabei sind ein Pianist, ein Gitarrist, ein Bassist und ein Schlagzeuger. Die Jugendlichen können zudem selbst mitentscheiden, welche Lieder sie bewegen und singen möchten – es müssen auch nicht unbedingt Gospelsongs sein, sagt Henrieke Kuhn. Im Repertoire sind auch Popsongs. „Es muss auch niemand vorsingen oder solo singen“, beruhigt die Projektchorleiterin. Alles also in entspannter Atmosphäre.

Wann und wo: Geprobt wird immer donnerstags jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche, Burger Straße 23: Start ist am 23. Februar, dann 2., 9. und 16. März. Der Auftritt ist dann am Freitag, 17. März, um 18 Uhr im Jugendgottesdienst „Space“, ebenfalls in der Versöhnungskirche.

Warum das Ganze: „Für mich ist Musik ein Anknüpfungspunkt, um mit Glauben und Kirche in Berührung zu kommen – aber nicht mit der Holzhammermethode“, sagt Henrieke Kuhn. „Ich darf dabei selber Emotionen empfinden, Fragen stellen, Gemeinschaft genießen.“ Hier gebe es Raum für Musik, Gespräche und Freundschaften. „Ein Chor ist dabei eine coole Sache.“ Es sei nie zu spät, mit dem Singen anzufangen. „Kirche ist nicht nur Choral und Kirchenchor, sondern sie bringt auch andere Farben mit.“

Anmeldung: Bei Henrieke Kuhn per E-Mail. Man kann aber auch spontan vorbeikommen: henrieke.kuhn@ekir.de. mw