Wer will gratis zum Familienkonzert?

Remscheid. Wie klingt eigentlich ein Orchester? Am Sonntag, 10. September, 16 Uhr, zeigen die Bergischen Symphoniker das exklusiv für Kinder ab sechs Jahren und ihre Familien. Sie spielen im Teo Otto Theater den „Young Person’s Guide to the Orchestra“ des englischen Komponisten Benjamin Britten. „Das Werk ist ein idealer erster Ausflug in eine weite und faszinierende Klangwelt“, sagt Generalmusikdirektor Daniel Huppert. Gelesen und moderiert wird das Konzert von Fernsehmoderator Ralph Caspers, bekannt unter anderem von „Quarks“ oder „Wissen macht Ah!“.