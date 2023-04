Neurowissenschaftlerin erheiterte 220 Frauen beim Damensymposium der Volksbank.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie mussten ganz schön geduldig sein, die 220 Frauen, die am Dienstagabend in die Klosterkirche gekommen waren. Denn die Neurowissenschaftlerin Dr. Franca Parianen aus Berlin trudelte erst 45 Minuten später beim 15. Damensymposium 2023 der Volksbank im Bergischen Land ein – was den Vorstandsvorsitzenden Andreas Otto zu der Bemerkung: „Ihre Volksbank im Bergischen Land bleibt ein verlässlicher und stabiler Partner – im Gegensatz zur Deutschen Bahn“ hinreißen ließ. Dafür wurden die Kundinnen, die auch viele Jüngere mitgebracht hatten, aber gleich doppelt belohnt – mit einem witzigen Vortrag der Hirn-und-Hormone-Forscherin sowie mit Lillet Wild Berry und leckeren Häppchen der Klosterschänke im Anschluss.

Köstlich war auch der Vortrag zu „Survival of the Fairest – das menschliche Kooperationstalent und warum wir es gerade so dringend bräuchten“. Denn der Vortrag war gespickt mit vielen lustigen Bildern und Videos, oft von Kindern und Tieren. Kein Wunder – schließlich ist Parianen nicht nur Hirnforscherin, sondern auch Science-Slammerin und Bestseller-Autorin. In ihren Büchern schreibt sie über Hirn und Hormone, über Teilen und Haben. Gerade ist „Weltrettung braucht Wissenschaft“ erschienen.

Denn die Frau, die 1989 bei Osnabrück geboren wurde, hat ein Ziel: Wissenschaft mit Humor und Sachkenntnis für alle verständlich zu machen. Das gelang ihr auch am Dienstag. „Ohne Teilen würden wir nicht überleben“, erklärte die Neurowissenschaftlerin. „Denn gemeinsam jagen wir Mammuts, allein allenfalls eine Karotte.“

Auf diesem Prinzip – Zusammenarbeit schafft Mehrwert – baue die Menschheit schon lange. Wer teilt, hat mehr – und verspüre durch das ausgeschüttete Dopamin im Gehirn ein Glücksgefühl. Außerdem ist es gut für unser Selbstbild, unser Image und unser Empathievermögen. Das haben Studien längst bewiesen. „Wir teilen Nahrung, Wissen und Care Arbeit, als Gesellschaft stehen und fallen wir zusammen“, meinte die Wissenschaftlerin.

Symposium soll bergische Frauen verbinden

Doch warum haben wir dann weitgehend verlernt, das Teilen als Gewinn statt als Verlust zu sehen? „Warum muss man die Deutschen zwingen, Steuern zu zahlen, wenn wir doch so sozial sind, und wie kommt dann das Böse in die Welt?“, sagte die Referentin. Bei Letzterem erschien ein Bild von Heidi Klum bei „Germany’s Next Topmodel“ auf der Leinwand – das Lachen war Dr. Parianen sicher.

Antwort: Weil wir uns oft ablenken lassen. Weil wir uns oft selbst überschätzen. Und weil all die Sachen, die uns einen Mehrwert bieten, schlecht bezahlt sind, sagt die Bestseller-Autorin. Interessant sei die Reaktion von Kindern auf die Frage: „Würdest du einem anderen Kind etwas von deinem Keks abgeben?“. Die meisten Kinder würden mit „Nein, ich möchte meinen Keks nicht abgegeben, aber der andere soll auch einen Keks haben“, beantworten. Bei Kindern gelte sozial vor großzügig.

Verbindungen schaffen – das ist auch die Idee der Genossenschaftsbank beim Damensymposium. „Wir möchten unseren Kundinnen etwas zurückgeben“, beschreibt Unternehmenssprecherin Kristina Hellwig. Ein Symposium nur für Frauen mache Sinn. „Denn sie netzwerken untereinander ganz anders.“

Die Volksbank

Die Volksbank im Bergischen Land lebt seit über 150 Jahren die genossenschaftliche Idee: Was einer nicht schafft, schaffen viele. Die Nähe zu den Kunden sowie die Förderung von Vereinen und sozialem Engagement ist der mittelstandsorientierten Bank wichtig. 366 Personen arbeiten in 20 Filialen in 12 Städten.