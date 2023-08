Wer macht beim Gospelworkshop mit?

Zusammen macht es mehr Spaß: Auf dem Programm des zweitägigen Workshops in Hasten stehen meist englischsprachige, aber auch deutsche Gospels, mal groovig, mal stiller.

Auch Kinder können mitsingen – Am Ende steht ein Auftritt.

Remscheid. Sie war noch so klein, dass sie kein Englisch konnte. Aber sie konnte singen – und war hellauf begeistert: Henrieke Kuhn, Kantorin der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde, besuchte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder ihren ersten Gospelworkshop, als sie noch ein kleiner Steppke war. Nun will sie andere genauso vom gemeinsamen Singen begeistern – und sucht für einen Gospelworkshop Sängerinnen und Sänger. Wir klären auf.

An wen richtet sich der neue Gospelworkshop?

„An jeden, der Lust hat, mitzusingen und neue Lieder kennenzulernen“, sagt Henrieke Kuhn. Das Alter sei egal – auch Kinder könnten mitmachen. „Man muss auch keine Noten lesen können“, sagt Kuhn, die den Workshop leitet. Der eine mag es als Ergänzung zu seinen bisherigen Chorproben sehen, andere, die vielleicht keine Zeit haben, regelmäßig in einer Gruppe zu singen, hätten hier die Möglichkeit, ein Wochenende lang eine Auszeit zu nehmen und mitzumachen. Gastgeber ist der Gospeltrain vom Hasten mit seiner Leiterin Christiane Beilborn.

Wann und wo findet der Gospelworkshop statt?

Die Proben finden zu folgenden Zeiten im Johannes-Schmiesing-Haus, Büchelstraße 47a, statt: Freitag, 29. September, 19 bis 21 Uhr, und Samstag, 30. September, von 14 bis 17 Uhr. Was Jung und Alt im Workshop gelernt haben, präsentieren sie dann am Samstag um 18 Uhr direkt nach der letzten Probe bei einer Gospelvesper in der Pauluskirche Hasten direkt nebenan – es handelt sich um eine kleine Abschlussandacht, die musikalisch geprägt sein wird. Ein Pianist begleitet die Gospelsängerinnen und -sänger dabei.

Was wird gesungen?

Vorwiegend englischsprachige, aber alles unterschiedliche Lieder wie Contemporary Gospels, aber auch skandinavische und deutsche Gospels. „Wir haben auch eine groovige Nummer und eine Ballade dabei“, sagt Kuhn. Der Spaß am gemeinsamen Singen steht im Vordergrund. Denn Musik ist das verbindende Element.

Was kostet es?

15 Euro, ermäßigt 10 Euro für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende. Im Preis enthalten sind Noten, Getränke, Kaffee und Kuchen. Der Teilnahmebeitrag wird am Wochenende des Gospelworkshops in bar eingesammelt.

Wo melde ich mich an?

Bis 21. September telefonisch im Gemeindebüro: Tel. 02191-9681715 (Montag 9 bis 11 Uhr, Donnerstag 15 bis 17 Uhr) oder über das Online-Formular: https://forms.churchdesk.com/ f/0uFjly04io



Bei Fragen steht Henrieke Kuhn bereit: henrieke.kuhn@ekir.de