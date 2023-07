Wer erkennt die ansteigende Straße in Alt-Remscheid?

Das neue Rätsel: Wo befindet sich die ansteigende Straße unweit des Amtsgerichts?

Von Lennep zurück nach Alt-Remscheid. Nicht ganz einfach, deshalb sei als Hinweis gegeben: Diese ansteigende Straße befindet sich unweit des Amtsgerichtes. Um welche Straße handelt es sich? Schreiben Sie die Lösung, gerne verbunden mit Ihren persönlichen Erinnerungen, bis zum 13. Juli an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid oder per E-Mail: redaktion@rga.de

Das Rätselfoto der letzten Woche zeigt die Kammgarnsiedlung in Lennep

+ Während sich auf der linken Seite der Augustenstraße viel geändert hat, blieben die Häuser rechts bestehen. © Roland Keusch

Remscheid. Wer zum Teufel hat dieses Foto gemacht?, meldet sich Walter Rubensdörffer beim Rätselfoto zu Wort: „Wir schreiben den Monat Juli, der August kommt erst noch“, meint der RGA-Leser, wohlwissend, dass wir die Augustenstraße in Lennep suchten.

Thorsten Wolff ist schnell bei Kammgarn, der Siedlung, in der sich die enge Straße befindet. „Von Neuenhaus kommend sind wir früher oft nach Lennep gewandert. Nach Unterquerung der Autobahn läuft man an einem Wald und einer Wiese entlang, bis man auf den Rotzkottener Bach und den kleinen Stausee trifft. Der Weg mündet in die Straße Jägerwald, entlang des Rotzkottener Baches auf der rechten Seite. Die Straße Jägerwald geht links in die Hildegardstraße über, die schließlich um den Neubau von Steinhaus herum zur Augustenstraße und weiter nach Lennep führt.“

Heinz-Jürgen Schmitz erläutert zu der Wohnkolonie: „Es handelt sich um die 1879 entstandene Siedlung der Kammgarnspinnerei Johann Wülfing und Sohn.“ Zur Augustenstraße schreibt er: „Sie wurde benannt nach der Ehefrau des Kommerzienrates Hermann Hardt, geborene Augusta Fuhrmann.“

So ging es mit der Spinnerei weiter

Frank Wochowius weiß von der Kammgarn: „Hier wohnten früher fast ausschließlich Mitarbeiter der Kammgarnspinnerei Johann Wülfing & Sohn. Der Zusammenhalt der Nachbarn, die gleichzeitig Kollegen waren, war vorbildlich. In der Wülfingstraße, von der aus das Foto gemacht wurde, gab es neben dem Mädchenheim, das heute als Unterkunft für Flüchtlinge dient, ein Lebensmittelgeschäft.“ Bevor man die Siedlung erreichte, so berichtet Wachowius weiter, kam man aus Richtung Lennep vor der Eisenbahnbrücke am kleinen Kiosk von Helmut Kamulski vorbei. „Da gab es auf engstem Raum alles, was es in einer Trinkhalle gibt. Es roch nach Tabak und Maoam-Kaubonbons. Ist eine Ewigkeit her, den besonderen Geruch habe ich noch in der Nase.“

Thorsten Wolff fiel beim Anblick des Fotos noch ein: „Die alten Fabrikhallen sind auf der linken Seite Neubauten gewichen, so dem Areal von Steinhaus Konserven. Die abgebildeten Gebäude auf der rechten Bildseite stehen noch und sind unverändert bewohnt. Hier und auf der dahinter liegenden Arnold-Wilhelm- und Gerdastraße waren früher die Werkssiedlungen der Kammgarn.“

Die Kammgarnspinnerei ging bankrott, schloss im Frühjahr 1998. Das Ende der Nachfolgegesellschaft der Johann Wülfing & Sohn war Schlusspunkt einer Firmengeschichte, die bis zur Gründung der Tuchfabrik 1674 zurückreicht.

+ Schmal ist die Augustenstraße und im hinteren Teil sorgte die rote Steinhaus-Werkshalle zu Streit mit den Anwohnern. © Roland Keusch

Der Streit mit Steinhaus landete am Ende bei einem Schiedsmann

Die Anwohner der Augustenstraße gelangten vor neun Jahren in die Schlagzeilen, weil sie buchstäblich rot sahen. Ab dem Sommer 2014 lagen sie im Clinch mit der Konservenfabrik Steinhaus. Die Bewohner im letzten Drittel der Anliegerstraße nervte, dass die Fassadenfarbe des unmittelbar gegenüberliegenden, neuen Zentrallagers von Steinhaus abstrahlte. Wenn die Sonne auf die roten Verkleidungen der Halle knallte, leuchtete es in ihren Wohnungen zart-rosa.

Der Dialog über eine Lösung zwischen Geschäftsführer Friedhelm Steinhaus und der Eigentümergemeinschaft Augustenstraße 30-38 platzte zwischenzeitlich. Juristen setzten das Gespräch fort. Mit Hilfe eines Fachanwalts für Baurecht und der Vermittlung eines Schiedsmannes wurde die Auseinandersetzung mit der benachbarten Konservenfabrik Steinhaus 2016 gütlich beigelegt.

Weitere richtige Einsendungen schickten Helmut Schucht, Ulrich Hager, E. Korn, Vera Valdivia, Jörg Wagner, Dieter Prill.

Noch mehr historische Fotos