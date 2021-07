Wenn die Villa so wichtig ist, dann gründet einen Fonds

Die Woche von Axel Richter

Wenn zwei Einkäufer sich für ein und dieselbe Sache interessieren, erhält derjenige den Zuschlag, der das meiste Geld dafür auf den Tisch legt. Nichts anderes darf gelten, wenn es um die Böker-Villa geht.

Schon seit 2010 will die Stadt das Gebäude verkaufen, das sich in ihrem Besitz befindet. Damals unterrichtete noch die Musik- und Kunstschule darin. Mit dem Geld sollte ihr Umzug in die Galerie an der Scharffstraße bezahlt werden. Tatsächlich zog die Schule um, die Villa indes blieb unverkauft und steht seither leer.

Nun gibt es zwei Unternehmer, die es gern erwerben möchten.

Da ist die Gründerschmiede, eine Initiative, um den Remscheider Christoph Imber, die Firmengründern Starthilfe leistet. Die Böker-Villa soll zu ihrem neuen Stützpunkt werden und Startup-Unternehmen Platz bieten. Und da ist die Wuppertaler Firmengruppe Küpper. Unter dem Wahlspruch „Bewahren, Entwickeln, Erneuern“ kauft das Unternehmen alte Gebäude, um sie zu sanieren und wieder zu vermieten. In Remscheid hat sie das ehemalige Amtsgericht in Lennep übernommen und zu einem Boardinghaus ausgebaut. Laut Boris Küpper, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, sind bis auf eine alle Wohnungen längerfristig vermietet.

Die Pläne, die das Unternehmen Küpper mit der Böker-Villa verfolgt, unterscheiden sich nur in Details von denen der Gründerschmiede. Auch Küpper stellt Büroflächen – neudeutsch Co-Working-Spaces – für Freiberufler, Startups, Kreative und Künstler in Aussicht.

Aus stadtentwicklungspolitischer Perspektive gibt es danach keine nennenswerten Unterschiede. Entscheiden muss daher, welche Summe welcher Unternehmer zu zahlen bereit und in der Lage ist. Denn so viel ist klar: Die klamme Stadt Remscheid hat nichts zu verschenken.

Danach müsste nun Küpper den Zuschlag erhalten, denn das Angebot der Wuppertaler fällt um einen hohen fünfstelligen Betrag höher aus als das der Remscheider Gründerschmiede.

Deshalb ein Vorschlag: Die Gründerschmiede hat einflussreiche und finanzkräftige Fürsprecher. Wie wäre es, die Unternehmer täten sich zusammen und legen einen Fonds auf, in den jeder einzahlt, der die Böker-Villa für die Gründerschmiede möchte?

Und noch ein Vorschlag: Wie der Remscheider Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven (CDU) auf dem Parteitag der Christdemokraten zu Anfang der Woche berichtete, befindet er sich in „konstruktiven Gesprächen“ zur Böker-Villa. Außerdem will er Kontakt zu NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) aufgenommen haben – „verbunden mit der Zusage einer Förderung des Landes für die Gründerschmiede bzw. ein Gründerzentrum in Remscheid“. Wie wäre es, die Fürsprecher der Gründerschmiede nähmen Nettekoven beim Wort und vertrauen auf seine guten Kontakte?

Gewiss: Beides braucht Zeit. Wenn ihnen die Böker-Villa aber so wichtig ist, dann dürfte es Wirtschaft und Politik doch leicht fallen, dass Angebot aus Wuppertal zu toppen und die Villa für die Gründerschmiede zu sichern.

