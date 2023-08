Wenn morgens der Wecker wieder klingelt . . .

Noch sind die Stühle in den Schulen hochgestellt. Am 7. August beginnt aber der Ernst des Lebens wieder.

Die einen freuen sich, dass Schule und Kita wieder losgehen. Die anderen hätten gerne noch länger Ferien.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Für fast 2.500.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt am Montag die Schule. Dann klingelt in aller Frühe wieder der Wecker oder Mama und Papa übernehmen den Weckdienst. Hinter den Jungen und Mädchen liegen sechs Wochen Ferien. Maila, Alea, Libby, Raquel und Juna erzählen, wie es jetzt für sie weitergeht.

+ Raquel © Theresa Demski

Raquel (10) freut sich auf die weiterführende Schule

„Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die Ferien nach der Kinderstadt enden können“, sagt Raquel und strahlt. Die ersten beiden Wochen der Sommerferien seien wirklich gut gewesen. Was ihr so gut gefallen habe? „In der Kinderstadt sind einfach ganz viele Kinder“, sagt Raquel, „und man macht das, was einem Spaß macht.“ Besonders gerne hat Raquel die Zeit im Töpferkurs mit Linda verbracht. „Danach wäre ich dann bereit gewesen für die weiterführende Schule, auf die ich mich richtig freue“, sagt Raquel. Stattdessen ging es erstmal mit Mama und Papa in den Urlaub. „Das war auch schön“, sagt die Zehnjährige. Am Montag beginnt sie das nächste Kapitel ihrer Schullaufbahn am Gymnasium: „Ich gehe mit einer guten Freundin in die gleiche Klasse, wir haben ein witziges Klassentier und wir durften uns auch schon aussuchen, neben wem wir sitzen“, berichtet Raquel. Es kann also losgehen.

Maila (2) kennt schon andere Kinder in ihrer Kita

+ Maila © Theresa Demski

„Ich komme in den Kindergarten“, erzählt die Zweijährige. Und Maila freut sich auf den großen Tag. In zwei Wochen beginnt die spannende neue Phase. „Ich kenne auch andere Kinder in der Kita“, sagt Maila und erzählt von Freundin Hanna. Für Mama Tamara ist es nach den beiden großen Töchtern schon die dritte Eingewöhnung im Kindergarten. „Aber es bleibt doch immer ein bisschen spannend“, sagt sie. Die erste Woche nach den Ferien kehre der Alltag nur langsam wieder zurück. Da liege noch eine besondere Atmosphäre in der Luft. Erst wenn dann auch wieder Sportvereine mit ihren Übungsstunden beginnen und sich für die Großen der Schulalltag mit neuem Stundenplan eingespielt habe, komme die Familie gemeinsam in dem neuen Kapitel an.

Alea (7) springt lieber in Bergseen statt in die Schule zu gehen

+ Alea © Theresa Demski

Wie ihr die Ferien gefallen haben? Strahlend streckt Alea beide Daumen in die Höhe. „Das beste waren die Popobomben mit Papa im Bergsee“, sagt sie und erzählt vom Urlaub. Jeden einzelnen Tag der sechs Wochen Sommerferien habe sie genossen. Und eigentlich könnten die Ferien ruhig noch länger dauern. Sie verbringe gerne Zeit mit ihrer ganzen Familie und alles sei so schön entspannt in den Sommerferien. „Ich gehe nicht so gerne in die Schule“, sagt die Siebenjährige. Aber sie freut sich, am Montag alle ihre Freundinnen wieder zu sehen. „Ich habe noch die gleiche Lehrerin wie im letzten Schuljahr“, erzählt Alea, die jetzt in die zweite Klasse wechselt. Die Siebenjährige betritt am Montag also vertrautes Terrain.

Libby (8) freut sich auf ihre Freunde

+ Libby © Theresa Demski

„Ich freue mich auf die Schule“, sagt Libby und lacht. Sechs Wochen seien manchmal ziemlich lang, findet die Achtjährige. Manchmal sei es dann auch ein bisschen langweilig. „Am besten war der Urlaub mit unserer Familie auf dem Segelboot“, findet Libby. Die vielen Wasserspritzer, die Wellen, der Seegang: „Das fand ich richtig gut“, sagt sie. Aber jetzt sei es auch Zeit, dass die Schule wieder starte. Libby kommt am Montag in die dritte Klasse. „Ich freu mich auf Mathe und ich freu mich darauf, meine Freunde alle wiederzusehen“, sagt sie. Wenn ihre Mama also am Montag den Weckdienst übernimmt, dürfte Libby mit einem Lachen in den Tag starten.

Juna (10) würde lieber noch ein paar entspannte Wochen Ferien haben

+ Juna © Theresa Demski

„Ich schlafe einfach gerne“, sagt Juna und grinst. Und deswegen mag sie den Wecker, der ab Montag wieder klingeln wird, nicht besonders. Stattdessen hat sie jeden einzelnen Tag in den Sommerferien genossen. „Wir waren in Kroatien“, erzählt Juna, „und da war einfach alles gut.“ Das Meer, das warme Wetter, wenig Regen. „Und wir fahren da schon seit fünf Jahren hin“, erzählt sie, „deswegen kennen wir Kroatien schon ziemlich gut.“ Es sei schade, dass die Ferien jetzt enden, sagt die Zehnjährige. „Es ist immer alles so schön entspannt“, erklärt sie. Juna kommt auch in die fünfte Klasse. Weil sie aber in die Waldorfschule geht, steht kein Schulwechsel an. „Ich freu mich, alle wiederzusehen“, sagt Juna. Und eigentlich finde sie auch die Schule gut – wäre da nur nicht das frühe Aufstehen. Manchmal würden sie morgens in der ersten Stunde abstimmen, ob sie schon alle fit sind für den Schultag, erzählt Juna. Findet sich eine Mehrheit, die noch etwas Zeit braucht, wird gemalt. „Wir haben wirklich eine nette Lehrerin“, sagt die Zehnjährige.