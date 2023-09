Wenn die Seele Kindern Bauchweh macht: So hilft das Sana

So geht die Psychosomatik der Kinder- und Jugendmedizin auf Spurensuche – Die Krankenkasse übernimmt die Kosten.

Remscheid. Emily (15, Name geändert) hatte seit einem Jahr Bauchschmerzen, musste sich morgens ständig übergeben. Daher konnte sie auch seit acht Monaten nicht mehr in die Schule gehen – dabei war sie eigentlich eine gute Schülerin. Emily war viel auf sich allein gestellt, weil ihre Mutter alleinerziehend war und arbeiten gehen musste. Die war nun genauso verzweifelt wie ihre Tochter. Denn Emilys Bauchschmerzen hörten einfach nicht auf. Sie wandten sich ans Sana-Klinikum. Die Psychosomatik der Kinder- und Jugendmedizin konnte helfen: Heute lebt Emily in einer Wohngruppe viele Kilometer weit entfernt von Remscheid. Und die Bauchschmerzen sind weg.

Wie die Experten an der Burger Straße helfen können, was die Ursachen sind und wann Eltern reagieren sollten, erklären wir im Folgenden.

Nehmen die psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zu?

Ja. Erhebungen gibt es zwar nicht. „Aber seit ich 2015 die Psychosomatik in der Kinder- und Jugendmedizin am Sana aufgebaut habe, finde ich, dass es zunimmt“, sagt Psychotherapeutin Tanja Witte-Sieker. Gerade die Coronazeit habe das verstärkt. „Kinder kommen öfter mit Bauch- und Kopfschmerzen und sind belasteter.“ Zudem seien die Menschen auch insgesamt aufmerksamer für das Thema geworden. Das Sana möchte den Psychosomatik-Bereich künftig aufgrund des gestiegenen Bedarfs ausbauen.

Was sind die Alarmsignale für Eltern?

Ganz leicht ist es nicht für Eltern, einen psychosomatischen Hintergrund zu erkennen, sagt die Psychotherapeutin. Denn Bauch- oder Kopfschmerzen kommen ja mitunter mal vor. Doch wann sollten Eltern hellhörig werden? Wenn die Kinder immer wieder in kürzester Zeit körperliche Beschwerden angeben, auch, wenn man vielleicht schon beim Kinderarzt war. Und im zweiten Schritt dann auch die Schule vermeiden, im Bett liegenbleiben, sich zurückziehen. „Eltern sind an dieser Stelle verständlicherweise oft verzweifelt“, sagt Witte-Sieker. An dieser Stelle sollten sich betroffene Familien psychotherapeutische Hilfe holen. Diese bekommen sie auch im Sana.

Was sind die Symptome?

Gewichtsverlust, Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, neurologische Auffälligkeiten, Rückzug, Schulverweigerung.

Wie ist der Ablauf im Sana-Klinikum?

Entweder Eltern melden sich selbst bei der Abteilung der Kinder- und Jugendmedizin oder auch die Schule meldet sich, weil viele Kinder schon lange den Unterricht verweigern. „Ganz häufig haben wir auch Kinder in unserer Ambulanz, bei denen nach einer körperlichen Untersuchung und einem Erstgespräch erst einmal keine Ursache festzustellen ist“, erklärt der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Remscheider Sana-Klinikum Dr. Ansgar Thimm. Das Problem sei aber ja noch da. Dann leite man die Kinder auf kurzem Wege in die Psychosomatik des Hauses weiter.

Wie geht das Team dann auf Spurensuche?

Mit ganz vielen psychotherapeutischen Gesprächen, Kunst- und Bewegungstherapie, nachdem das Kind auf der Station aufgenommen wurde, sagt Tanja Witte-Sieker. „Wir schauen uns alle Lebensbereiche an.“ Zum Beispiel Freunde, Schule, Familie. „Manchmal decken wir hierbei auch seltene Stoffwechselerkrankungen, ein ADHS oder einen Autismus auf“, ergänzt Dr. Thimm. „Dann kann man diese Kinder auch ganz anders unterstützen.“ Hier arbeite man eng mit dem SPZ und der Kinder- und Jugendpsychiatrie des eigenen Hauses zusammen. Eines ist ihm wichtig, sagt der Chefarzt: „Wir gehen hier sehr offen an die Jugendlichen heran.“ Sie gehen im Sana übrigens auch in die hauseigene Schule – und verpassen so auch keinen Unterricht. Hier zeige sich auch schon mal öfter das eigentliche Problem, sagen die Experten. Manchmal sucht das Sana dann auch eine neue Schule für das betroffene Kind. Im 14-tägigen Rhythmus gibt es Familiengespräche, wenn nötig, aber auch allein mit den Eltern. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für den Aufenthalt der Jugendlichen in der Psychosomatik.

Was sind die Auslöser für psychosomatische Störungen?

Mobbing, Verlust eines Familienmitgliedes, Trennung von Eltern, das Gefühl von Zugezogenen, die Heimat zu vermissen, großer Leistungsdruck in der Schule zum Beispiel – und manchmal liegt ein Erlebnis lange zurück. Und jetzt, Jahre später, kommen plötzlich immer wieder diese lähmenden Bauchschmerzen. „Den Jugendlichen ist das oft gar nicht bewusst“, sagt Wittke-Sieker. Das gelte es, aufzuarbeiten. „Denn eine Zeit lang kann man vielleicht alles verdrängen. Aber unser Hirn vergisst nichts.“ Das erkläre sie auch ihren jungen Patientinnen und Patienten. Das Problem: Wenn das, was schwer im Magen liegt, nicht aufgearbeitet werde, könnten sich die Beschwerden bis ins Erwachsenenalter ziehen.

Kontakt

Die Psychosomatik in der Klinik für Kinder und Jugendliche am Sana-Klinikum Remscheid kümmert sich um Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Doch auch jüngere Patientinnen und Patienten können hier Hilfe finden. Zum interdisziplinären Team gehören auch examinierte Pflegekräfte. Information und Anmeldung unter Tel. 02191-135469 oder per

E-Mail an: tanja.witte-sieker@sana.de