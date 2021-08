Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion: „Wenn wir antreten, gehen wir auf Sieg“

Im Gespräch

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag, Monika Düker, äußert sich zu OB-Kandidaten, Finanzen und Klimaschutz.

Von Stefan Prinz und Andreas Tews

Frau Düker, die Grünen befinden sich nicht erst seit der Europawahl im Aufwind. Schafft das ein neues Selbstbewusstsein?

Monika Düker: Unsere Themen haben sich stärker in der Mitte der Gesellschaft verankert. Auch, weil andere Parteien sie nicht glaubwürdig füllen. Wir sind aber immer noch dieselbe Partei. Ich würde gerne auf den einen oder anderen Prozentpunkt in Umfragen verzichten, wenn sich dafür in Sachen Klimaschutz endlich substanziell etwas tun würde.

Bei der vergangenen OB-Wahl haben die Grünen in der Stichwahl ja den SPD-Kandidaten Burkhard Mast-Weisz unterstützt. Ist Ihr Anspruch jetzt ein anderer?

Düker: Wenn wir antreten, gehen wir nicht mehr auf Platz, sondern auf Sieg. Insofern ist auch vorstellbar, dass wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin stellen, dem sich andere Parteien anschließen. Wir müssen aber nicht zwangsläufig in jeder Stadt mit einem eigenen Bewerber ins Rennen gehen. Es gibt ja auch gute Bündnisse. Warum soll man die nicht fortsetzen?

Aber Sie würden es durchaus begrüßen, wenn sich die Remscheider Parteifreunde für einen eigenen Kandidaten entscheiden würden?

Düker: Da halte ich mich tunlichst raus. Das ist nun wirklich vor Ort zu entscheiden. Noch ist ja auch nicht geklärt, ob die Abschaffung der Stichwahl wirklich Bestand haben wird. Dagegen haben wir zusammen mit der SPD ja geklagt.

Die Steuereinnahmen beim Land sprudeln, bei den Städten kommt aber nichts an. Warum ist das so?

Düker: Beim Stärkungspakt haben wir als Land jährlich 350 Millionen Euro dazugetan. Die Städte mussten selbst harte Maßnahmen treffen. Wir stehen jetzt am Ende dieser Zeit, und viele Städte haben einen ausgeglichenen Haushalt. Jetzt brauchen wir eine Entschuldung der Kommunen, weil sie sonst beispielsweise nicht in Klimaschutz und Verkehrswende investieren können. Wenn dieser nächste Schritt nicht kommt, wäre die ganze Stärkungspakt-Anstrengung verloren. Wir müssen die Städte von den Kassenkredit-Schulden befreien. Was das angeht, steht NRW bei der Pro-Kopf-Verschuldung bundesweit an dritter Stelle. Wenn unsere Städte nicht entlastet werden, haben sie keine Luft, den großen Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur – zum Beispiel bei Schulgebäuden und Straßen – zu beseitigen.

Was muss getan werden?

Düker: Wir brauchen einen Altschuldenfonds, und da muss das Verursacherprinzip gelten. An den kommunalen Schulden ist auch der Bund mit seinen Entscheidungen schuld. Der Bund muss sich also an diesem Altschuldenfonds beteiligen. Die Bundesregierung scheint mittlerweile dazu bereit zu sein. Zusätzlich muss das Land dafür seine Stärkungspaktmittel einsetzen. Hier ist die Landesregierung in der Bringschuld, endlich auf Bundesebene Druck zu machen.

„So können wir die Klimaziele nicht erreichen.“

Monika Düker, Grüne, zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung

Aber die Verantwortung sehen Sie beim Bund?

Düker: Ja, aber gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen. Wenn der Bund nicht will, oder die anderen Bundesländer sich nicht beteiligen, muss es ein eigenes Landesmodell geben. Hessen hat es vorgemacht mit der „Hessenkasse“.

Kommen wir zum Klimaschutz: Reinhold Messner hat in einem Interview gesagt: „Die Klimabewegung ist gut, aber am Ende wird sie nicht viel bewegen.“ Sehen Sie das ähnlich?

Düker: Auf jeden Fall bin ich enttäuscht, dass von den Botschaften so wenig bei der Bundesregierung angekommen ist. Das geplante Hauptinstrument der CO2-Bepreisung hat keine Lenkungswirkung, weil sie zu niedrig angesetzt ist.

ZUR PERSON AUSBILDUNG Monika Düker ist 56 Jahre alt und Diplom-Sozialpädagogin. POLITIK Seit 2000 vertritt Düker die Grünen im Landtag. Von 2010 bis 2012 war sie Vorsitzende des Innenausschusses. Seit 2017 ist Düker Vorsitzende der Grünen-Fraktion im NRW-Landtag. Von 2010 bis 2014 war sie Landesvorsitzende der Grünen in NRW.

Außerdem wird die bei der Pendlerpauschale überkompensiert. Davon profitieren vor allem die Besserverdienenden. Das Klimaschutzprogramm ist also auch nicht sozial ausgewogen. So können wir die Klimaziele nicht erreichen. Ich verstehe es nicht: Man hat die Rückendeckung der Gesellschaft, aber nicht die Kraft, für entschiedenes Handeln. Ich glaube, die Aktiven der Klimabewegung sind jetzt richtig sauer. Das wird sie motivieren weiterzumachen. Der Druck wird steigen.

Zum Klimaschutz gehört eine Verkehrswende. Kann das Land den ÖPNV-Unternehmen helfen?

Düker: Auf jeden Fall muss das Land die Kommunen bei der Verkehrswende stärker unterstützen. Wobei man nicht die Verluste der Verkehrsunternehmen direkt mit Landesgeld ausgleichen kann. Wir können aber beim Sozialticket oder den Azubi-Tickets unterstützend eingreifen. Und das Land muss den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur fördern.

Frau Düker, sprechen wir gerade mit der künftigen NRW-Ministerpräsidentin?

Düker: Mit dieser Frage beschäftigen wir uns im Moment überhaupt nicht. Als Fraktionsvorsitzende im Landtag gehöre ich natürlich zu denen, die bei der Frage der Spitzenkandidatur ein Wörtchen mitreden. Das wichtigste Thema für die Partei ist aber derzeit die Kommunalwahl. Wir werden alles tun, um die Kreisverbände zu unterstützen – und um vielleicht eine grüne Führung in dem einen oder anderen Kreis- oder Rathaus zu haben.