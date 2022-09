Weniger Neubauten fürs Gewerbe

Remscheid. In Remscheid mangelt es bekanntlich an Gewerbeflächen. Das wird nun auch von Daten des Statistischen Landesamts untermauert. Demnach ist die Zahl der Baugenehmigungen für sogenannte Nichtwohngebäude in Remscheid im ersten Halbjahr 2022 auf niedrigem Niveau noch einmal zurückgegangen. Waren in den ersten sechs Monaten 2021 noch acht solcher Gebäude genehmigt worden, darunter ein Büro- und Verwaltungsgebäude und drei Lagergebäude, waren es von Januar bis Juni dieses Jahres nur noch fünf. Ein Minus von 37,5 Prozent.