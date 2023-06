Weniger Millionäre in Remscheid

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Remscheid ist zuletzt etwas zurückgegangen.

Remscheid. Das zeigen Daten aus den Jahren 2018 und 2019, die das statistische Landesamt nach der Freigabe durch die Finanzbehörden nun veröffentlicht hat. Demnach gab es 2018 noch 33 Remscheider mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von über einer Million Euro, ein Jahr später war es dann 30. Dabei werden gemeinsam veranlagte Ehegatten allerdings als ein Steuerpflichtiger gezählt, wie das Landesamt betont.

Mit der totalen Zahl sank auch der Anteil an der Gesamtbevölkerung: 2018 kamen auf 10.000 Remscheider Einwohner drei Einkommensmillionäre, 2019 waren es 2,7. Das liegt nur knapp unter dem Landesschnitt (3,3 je 10.000 Einwohner in beiden Jahren) - aber deutlich unter den Spitzenreitern in NRW. Im Rhein-Kreis Neuss bei Düsseldorf sind es zum Beispiel 20,7 Millionäre je 10.000 Einwohner, in Düsseldorf selber noch 9,3. -wey-